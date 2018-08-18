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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1615161616171618

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 220
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
67
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
27
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
32
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 23:03

Стремно как-то в мире.

Американские индексы полгода болтаются в боковике. А тем временем драгоценные металлы набирают скорость роста.
Золото за полгода +20% за сегодня +0,46%
Серебро за полгода +31% за сегодня +2,35%
Платина +3,48%
Палладий вообще улетел и готовится обновить исторический рекорд в 1600 долларов
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 23:10

airmax78 макс, хвост собакой не виляет. начислений без тела кредита не бывает. а про него (про тело бренное) вы почему-то вечно забываете. п долгам в нащей стране платят только те кто не в песочнице.а что до распила то тут и так все понятно. пересичная биомасса всегда в роли терпилы
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 23:17

  zzzzzz написав:Стремно как-то в мире.

Американские индексы полгода болтаются в боковике. А тем временем драгоценные металлы набирают скорость роста.
Золото за полгода +20% за сегодня +0,46%
Серебро за полгода +31% за сегодня +2,35%
Платина +3,48%
Палладий вообще улетел и готовится обновить исторический рекорд в 1600 долларов

это про бумажные или с поставкой?
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 23:20

  plugatyrev написав:airmax78 макс, хвост собакой не виляет. начислений без тела кредита не бывает. а про него (про тело бренное) вы почему-то вечно забываете. п долгам в нащей стране платят только те кто не в песочнице.а что до распила то тут и так все понятно. пересичная биомасса всегда в роли терпилы

Это не совсем так. Банкопад позволил многим простым людям, получившим ипотеку в 2006-2008гг. на свои квартиры в совкошлаке за абсолютно дурные деньги, выбраться из долговой ямы.
airmax78
 
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