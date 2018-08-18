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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 04 вер, 2019 23:03
Стремно как-то в мире.
Американские индексы полгода болтаются в боковике. А тем временем драгоценные металлы набирают скорость роста.
Золото за полгода +20% за сегодня +0,46%
Серебро за полгода +31% за сегодня +2,35%
Платина +3,48%
Палладий вообще улетел и готовится обновить исторический рекорд в 1600 долларов
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 04 вер, 2019 23:10
airmax78 макс, хвост собакой не виляет. начислений без тела кредита не бывает. а про него (про тело бренное) вы почему-то вечно забываете. п долгам в нащей стране платят только те кто не в песочнице.а что до распила то тут и так все понятно. пересичная биомасса всегда в роли терпилы
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plugatyrev
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Додано: Сер 04 вер, 2019 23:17
zzzzzz написав:
Стремно как-то в мире.
Американские индексы полгода болтаются в боковике. А тем временем драгоценные металлы набирают скорость роста.
Золото за полгода +20% за сегодня +0,46%
Серебро за полгода +31% за сегодня +2,35%
Платина +3,48%
Палладий вообще улетел и готовится обновить исторический рекорд в 1600 долларов
это про бумажные или с поставкой?
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plugatyrev
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Додано: Сер 04 вер, 2019 23:20
plugatyrev написав:airmax78
макс, хвост собакой не виляет. начислений без тела кредита не бывает. а про него (про тело бренное) вы почему-то вечно забываете. п долгам в нащей стране платят только те кто не в песочнице.а что до распила то тут и так все понятно. пересичная биомасса всегда в роли терпилы
Это не совсем так. Банкопад позволил многим простым людям, получившим ипотеку в 2006-2008гг. на свои квартиры в совкошлаке за абсолютно дурные деньги, выбраться из долговой ямы.
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airmax78
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Додано: Сер 04 вер, 2019 23:32
investorkiev написав:
https://youtu.be/7xICNUSt7rk
Хоть и Дубинский, но четко по теме КГС и Укрбуд.
"нет никакого кризиса, они просто пи..дят наши деньги"
бугага)
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78, Serg-ik... пополняется
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jj1981ua
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