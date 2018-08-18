Додано: Чет 05 вер, 2019 06:52

investorkiev написав: airmax78 написав: Это не совсем так. Банкопад позволил многим простым людям, получившим ипотеку в 2006-2008гг. на свои квартиры в совкошлаке за абсолютно дурные деньги, выбраться из долговой ямы. Это не совсем так. Банкопад позволил многим простым людям, получившим ипотеку в 2006-2008гг. на свои квартиры в совкошлаке за абсолютно дурные деньги, выбраться из долговой ямы.



Ага, а лохам, которые копили деньги на жилье/учебу/лечение - эти деньги банкопад помог потерять.



А еще помог гривне потерять 70% от своей покупательской способности.

Еще банкопад помог потерять миллионам украинцев работу.

Еще банкопад помог МИБ-банку вырости в 10 раз.

Еще банкопад помог Гонтаревой устроиться преподавателем в Лондоне, где ей ногу переехала машина.

Еще банкопад очень помог правильным пацанам - например купить ТРЦ Республика за жалкие 20млн$ (примерно за 5% от стоимости).

Чем там еще помог банкопад? Ага, а лохам, которые копили деньги на жилье/учебу/лечение - эти деньги банкопад помог потерять.А еще помог гривне потерять 70% от своей покупательской способности.Еще банкопад помог потерять миллионам украинцев работу.Еще банкопад помог МИБ-банку вырости в 10 раз.Еще банкопад помог Гонтаревой устроиться преподавателем в Лондоне, где ей ногу переехала машина.Еще банкопад очень помог правильным пацанам - например купить ТРЦ Республика за жалкие 20млн$ (примерно за 5% от стоимости).Чем там еще помог банкопад?

Почему, например, в Грузии в 2008 не случился банкопад? Потому что банки там не кредитовали своих акционеров и не рисовали отчетность. Наш банкопад - это очищение, он снял все маски и показал кто есть ху. Если бы не война и девальвация, мы бы все равно лишились больше половины банковской системы. Потому что помойки не могут существовать долго. Посмотрите на Россию: нет Гонтаревой, нет Порошенко, а результат за эти 5 лет +/- тот же: половина БС уже обнулилась. Потому что наши банковские системы были близнецы-братья: овер 50% помоек.