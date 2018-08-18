Додано: Чет 05 вер, 2019 07:48

airmax78 написав: Почему, например, в Грузии в 2008 не случился банкопад? Потому что банки там не кредитовали своих акционеров и не рисовали отчетность. Наш банкопад - это очищение, он снял все маски и показал кто есть ху. Если бы не война и девальвация, мы бы все равно лишились больше половины банковской системы. Потому что помойки не могут существовать долго. Посмотрите на Россию: нет Гонтаревой, нет Порошенко, а результат за эти 5 лет +/- тот же: половина БС уже обнулилась. Потому что наши банковские системы были близнецы-братья: овер 50% помоек. Почему, например, в Грузии в 2008 не случился банкопад? Потому что банки там не кредитовали своих акционеров и не рисовали отчетность. Наш банкопад - это очищение, он снял все маски и показал кто есть ху. Если бы не война и девальвация, мы бы все равно лишились больше половины банковской системы. Потому что помойки не могут существовать долго. Посмотрите на Россию: нет Гонтаревой, нет Порошенко, а результат за эти 5 лет +/- тот же: половина БС уже обнулилась. Потому что наши банковские системы были близнецы-братья: овер 50% помоек.

Макс, не могу понять когда вы шутите, а когда тупите.Вам ли не знать, что в РФ кроме Фонда пограбування создан Фонд консолидации банковского сектора, и ни один крупный банк там не обанкрочен - все они переходят под управление этого фонда и работают дальше - обслуживают кредиты, никуда не испаряются депозиты, люди не теряют работу, налоги платятся. Так произошло с Промсвязью, с Открытие-банком и т.д.РФ опережает нас лет на 10 уже по этим направлениям. Вы же были недавно там, сами видели. Аналогов многих сервисов (того же Точка-банка для МСБ) у нас просто нет и не предвидется.Скачайте себе приложение Тинькова и в деморежиме посмотрите функциональность - это космос, там даже фондовый рынок подвязан, можно прямо из приложения покупать акции и облигации, и америкосовские в том числе.У нас же национализировали Приват, вместо того, чтобы вместе с Беней потихоньку его приводить в чуство (в НБУ более 5000 сотрудников - можно было смотрящего к каждому начуправлению поставить, не то что к членам правления), зато завалили Дельту, Надру, ФиК и десятки других, где была куча живых активов, а теперь их нет. Нет вообще ничего кроме одной большой черной дыры, в которую шахтерскими лопатами закидывают наши с вами бабки, и они пропадают.