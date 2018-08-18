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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 04 вер, 2019 23:20
plugatyrev написав:airmax78
макс, хвост собакой не виляет. начислений без тела кредита не бывает. а про него (про тело бренное) вы почему-то вечно забываете. п долгам в нащей стране платят только те кто не в песочнице.а что до распила то тут и так все понятно. пересичная биомасса всегда в роли терпилы
Это не совсем так. Банкопад позволил многим простым людям, получившим ипотеку в 2006-2008гг. на свои квартиры в совкошлаке за абсолютно дурные деньги, выбраться из долговой ямы.
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Додано: Сер 04 вер, 2019 23:32
investorkiev написав:
https://youtu.be/7xICNUSt7rk
Хоть и Дубинский, но четко по теме КГС и Укрбуд.
"нет никакого кризиса, они просто пи..дят наши деньги"
бугага) в этой фразе прекрасны обе части. и кризиса нет (для новоизбранного депутата) и просто ... ну тут никто и не сомневался)
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78, Serg-ik... пополняется
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Додано: Сер 04 вер, 2019 23:35
airmax78 написав: plugatyrev написав:airmax78
макс, хвост собакой не виляет. начислений без тела кредита не бывает. а про него (про тело бренное) вы почему-то вечно забываете. п долгам в нащей стране платят только те кто не в песочнице.а что до распила то тут и так все понятно. пересичная биомасса всегда в роли терпилы
Это не совсем так. Банкопад позволил многим простым людям, получившим ипотеку в 2006-2008гг. на свои квартиры в совкошлаке за абсолютно дурные деньги, выбраться из долговой ямы.
Ага, а лохам, которые копили деньги на жилье/учебу/лечение - эти деньги банкопад помог потерять.
А еще помог гривне потерять 70% от своей покупательской способности.
Еще банкопад помог потерять миллионам украинцев работу.
Еще банкопад помог МИБ-банку вырости в 10 раз.
Еще банкопад помог Гонтаревой устроиться преподавателем в Лондоне, где ей ногу переехала машина.
Еще банкопад очень помог правильным пацанам - например купить ТРЦ Республика за жалкие 20млн$ (примерно за 5% от стоимости).
Чем там еще помог банкопад?
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Додано: Чет 05 вер, 2019 01:59
Alex6 написав: proftpd66 написав: investorkiev написав:
https://youtu.be/7xICNUSt7rk
Хоть и Дубинский, но четко по теме КГС и Укрбуд.
цена может упасть на метры, не будут добавлять кличкастым.
цена на метры за висит от спроса а совсем не от апетитов застройщиков.
Если треха сотка метров в экономе будет 25-30к , то я думаю что строек будет в 20 раз больше
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Додано: Чет 05 вер, 2019 06:38
proftpd66 написав: Alex6 написав: proftpd66 написав:
цена может упасть на метры, не будут добавлять кличкастым.
цена на метры за висит от спроса а совсем не от апетитов застройщиков.
Если треха сотка метров в экономе будет 25-30к , то я думаю что строек будет в 20 раз больше
Не будет. Нет такого количества строителей готовых работать за еду.
Востаннє редагувалось Первый
в Чет 05 вер, 2019 06:54, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Додано: Чет 05 вер, 2019 06:52
investorkiev написав: airmax78 написав:
Это не совсем так. Банкопад позволил многим простым людям, получившим ипотеку в 2006-2008гг. на свои квартиры в совкошлаке за абсолютно дурные деньги, выбраться из долговой ямы.
Ага, а лохам, которые копили деньги на жилье/учебу/лечение - эти деньги банкопад помог потерять.
А еще помог гривне потерять 70% от своей покупательской способности.
Еще банкопад помог потерять миллионам украинцев работу.
Еще банкопад помог МИБ-банку вырости в 10 раз.
Еще банкопад помог Гонтаревой устроиться преподавателем в Лондоне, где ей ногу переехала машина.
Еще банкопад очень помог правильным пацанам - например купить ТРЦ Республика за жалкие 20млн$ (примерно за 5% от стоимости).
Чем там еще помог банкопад?
Почему, например, в Грузии в 2008 не случился банкопад? Потому что банки там не кредитовали своих акционеров и не рисовали отчетность. Наш банкопад - это очищение, он снял все маски и показал кто есть ху. Если бы не война и девальвация, мы бы все равно лишились больше половины банковской системы. Потому что помойки не могут существовать долго. Посмотрите на Россию: нет Гонтаревой, нет Порошенко, а результат за эти 5 лет +/- тот же: половина БС уже обнулилась. Потому что наши банковские системы были близнецы-братья: овер 50% помоек.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 07:36
investorkiev написав: zzzzzz написав: investorkiev написав:
https://youtu.be/7xICNUSt7rk
Хоть и Дубинский, но четко по теме КГС и Укрбуд.
Ну а что, сейчас надо хорошую медиаатаку сделать , инвесторы добавят паники, и цены полетят как фанэра...
Я очень рад, что у меня сейчас нет недостроев на руках. Черные лебеди начинают сбиваться в стаи, и это еще походу самые маленькие из них
По-моему наоборот стабилизец до лета.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 07:48
airmax78 написав:
Почему, например, в Грузии в 2008 не случился банкопад? Потому что банки там не кредитовали своих акционеров и не рисовали отчетность. Наш банкопад - это очищение, он снял все маски и показал кто есть ху. Если бы не война и девальвация, мы бы все равно лишились больше половины банковской системы. Потому что помойки не могут существовать долго. Посмотрите на Россию: нет Гонтаревой, нет Порошенко, а результат за эти 5 лет +/- тот же: половина БС уже обнулилась. Потому что наши банковские системы были близнецы-братья: овер 50% помоек.
Макс, не могу понять когда вы шутите, а когда тупите.
Вам ли не знать, что в РФ кроме Фонда пограбування создан Фонд консолидации банковского сектора, и ни один крупный банк там не обанкрочен - все они переходят под управление этого фонда и работают дальше - обслуживают кредиты, никуда не испаряются депозиты, люди не теряют работу, налоги платятся. Так произошло с Промсвязью, с Открытие-банком и т.д.
РФ опережает нас лет на 10 уже по этим направлениям. Вы же были недавно там, сами видели. Аналогов многих сервисов (того же Точка-банка для МСБ) у нас просто нет и не предвидется.
Скачайте себе приложение Тинькова и в деморежиме посмотрите функциональность - это космос, там даже фондовый рынок подвязан, можно прямо из приложения покупать акции и облигации, и америкосовские в том числе.
У нас же национализировали Приват, вместо того, чтобы вместе с Беней потихоньку его приводить в чуство (в НБУ более 5000 сотрудников - можно было смотрящего к каждому начуправлению поставить, не то что к членам правления), зато завалили Дельту, Надру, ФиК и десятки других, где была куча живых активов, а теперь их нет. Нет вообще ничего кроме одной большой черной дыры, в которую шахтерскими лопатами закидывают наши с вами бабки, и они пропадают.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 07:59
investorkiev написав: airmax78 написав:
Почему, например, в Грузии в 2008 не случился банкопад? Потому что банки там не кредитовали своих акционеров и не рисовали отчетность. Наш банкопад - это очищение, он снял все маски и показал кто есть ху. Если бы не война и девальвация, мы бы все равно лишились больше половины банковской системы. Потому что помойки не могут существовать долго. Посмотрите на Россию: нет Гонтаревой, нет Порошенко, а результат за эти 5 лет +/- тот же: половина БС уже обнулилась. Потому что наши банковские системы были близнецы-братья: овер 50% помоек.
Макс, не могу понять когда вы шутите, а когда тупите.
Вам ли не знать, что в РФ кроме Фонда пограбування создан Фонд консолидации банковского сектора, и ни один крупный банк там не обанкрочен - все они переходят под управление этого фонда и работают дальше - обслуживают кредиты, никуда не испаряются депозиты, люди не теряют работу, налоги платятся. Так произошло с Промсвязью, с Открытие-банком и т.д.
РФ опережает нас лет на 10 уже по этим направлениям. Вы же были недавно там, сами видели. Аналогов многих сервисов (того же Точка-банка для МСБ) у нас просто нет и не предвидется.
Скачайте себе приложение Тинькова и в деморежиме посмотрите функциональность - это космос, там даже фондовый рынок подвязан, можно прямо из приложения покупать акции и облигации, и америкосовские в том числе.
У нас же национализировали Приват, вместо того, чтобы вместе с Беней потихоньку его приводить в чуство (в НБУ более 5000 сотрудников - можно было смотрящего к каждому начуправлению поставить, не то что к членам правления), зато завалили Дельту, Надру, ФиК и десятки других, где была куча живых активов, а теперь их нет. Нет вообще ничего кроме одной большой черной дыры, в которую шахтерскими лопатами закидывают наши с вами бабки, и они пропадают.
По сути там происходит то же самое, что у нас, только денег заливается на порядки больше. Обнальные конторы, кэптивные банки и прочие помойки массово уходят с рынка. Если бы не нефть и газ - там бы сейчас тоже все проклинали Набиуллину и хло.
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