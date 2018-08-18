|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Чет 05 вер, 2019 10:41
airmax78 написав: plugatyrev написав:airmax78
макс, хвост собакой не виляет. начислений без тела кредита не бывает. а про него (про тело бренное) вы почему-то вечно забываете. п долгам в нащей стране платят только те кто не в песочнице.а что до распила то тут и так все понятно. пересичная биомасса всегда в роли терпилы
Это не совсем так. Банкопад позволил многим простым людям, получившим
ипотеку в 2006-2008гг. на свои квартиры в совкошлаке за абсолютно дурные деньги, выбраться из долговой ямы.
люди ипотеку не получали. они ее сами просили, причем валютную ибо процент ниже. попали олени в яму. их побрили. кто им доктор?-под ноги смотреть надо(понимать в какой стране живут)и по классике...на жадину не нужен нож...(с)
-
plugatyrev
-
-
- Повідомлень: 224
- З нами з: 09.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 вер, 2019 10:45
Востаннє редагувалось Долярчик
в Чет 05 вер, 2019 11:03, всього редагувалось 2 разів.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 6853
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 461 раз.
- Подякували: 470 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16199
|2552997
|
|
|8
|7331
|
|
|455
|183089
|
|