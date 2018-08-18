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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1616161716181619

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 221
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
68
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
27
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 10:41

  airmax78 написав:
  plugatyrev написав:airmax78 макс, хвост собакой не виляет. начислений без тела кредита не бывает. а про него (про тело бренное) вы почему-то вечно забываете. п долгам в нащей стране платят только те кто не в песочнице.а что до распила то тут и так все понятно. пересичная биомасса всегда в роли терпилы

Это не совсем так. Банкопад позволил многим простым людям, получившим ипотеку в 2006-2008гг. на свои квартиры в совкошлаке за абсолютно дурные деньги, выбраться из долговой ямы.

люди ипотеку не получали. они ее сами просили, причем валютную ибо процент ниже. попали олени в яму. их побрили. кто им доктор?-под ноги смотреть надо(понимать в какой стране живут)и по классике...на жадину не нужен нож...(с)
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 10:45

...

-ну добре, хай живе Макс, поки не нарветься на справжнього лендлорда! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Востаннє редагувалось Долярчик в Чет 05 вер, 2019 11:03, всього редагувалось 2 разів.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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