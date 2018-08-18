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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 05 вер, 2019 10:41
airmax78 написав: plugatyrev написав:airmax78
макс, хвост собакой не виляет. начислений без тела кредита не бывает. а про него (про тело бренное) вы почему-то вечно забываете. п долгам в нащей стране платят только те кто не в песочнице.а что до распила то тут и так все понятно. пересичная биомасса всегда в роли терпилы
Это не совсем так. Банкопад позволил многим простым людям, получившим
ипотеку в 2006-2008гг. на свои квартиры в совкошлаке за абсолютно дурные деньги, выбраться из долговой ямы.
люди ипотеку не получали. они ее сами просили, причем валютную ибо процент ниже. попали олени в яму. их побрили. кто им доктор?-под ноги смотреть надо(понимать в какой стране живут)и по классике...на жадину не нужен нож...(с)
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plugatyrev
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Додано: Чет 05 вер, 2019 10:45
Востаннє редагувалось Долярчик
в Чет 05 вер, 2019 11:03, всього редагувалось 2 разів.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Чет 05 вер, 2019 12:23
Первый написав:
proftpd66 написав:Если треха сотка метров в экономе будет 25-30к , то я думаю что строек будет в 20 раз больше
Не будет. Нет такого количества строителей готовых работать за еду.
и не надо, могут работать за нормальную з/п. Пока Укрбуд по 4 года строит 1 здание, все эти 4 года строители не работают беспрерывно на объекте. Зато беспрерывно получает нал и выводит в оффшоры господин Микитась.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Чет 05 вер, 2019 12:33
proftpd66 написав: Alex6 написав: proftpd66 написав:
цена может упасть на метры, не будут добавлять кличкастым.
цена на метры за висит от спроса а совсем не от апетитов застройщиков.
Если треха сотка метров в экономе будет 25к-30к , то я думаю что строек будет в 20 раз больше
Первый написав:
Не будет. Нет такого количества строителей готовых работать за еду.
Они за еду всегда будут работать, просто большую часть относят половине всему парламенту и кличкастому. По моим наблюдениям цена резко поднялась в Киеве когда спроса не было большого.
2003 родители купили дом на позняках, там треха 25-33к под сотку метро, просторно . Не так как сейчас берут смарт или студию .
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proftpd66
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Додано: Чет 05 вер, 2019 12:47
Serg-ik написав: Первый написав:
proftpd66 написав:Если треха сотка метров в экономе будет 25-30к , то я думаю что строек будет в 20 раз больше
Не будет. Нет такого количества строителей готовых работать за еду.
и не надо, могут работать за нормальную з/п. Пока Укрбуд по 4 года строит 1 здание, все эти 4 года строители не работают беспрерывно на объекте. Зато беспрерывно получает нал и выводит в оффшоры господин Микитась.
Я вот одного не понимаю, почему у турков получается строить качественные дома с полным ремонтом и бассейном перед домом за около 1 куе/м2 а в Украине - безобразные коробки без ремонта но за те-же деньги -нет ?
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es77
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Додано: Чет 05 вер, 2019 12:55
es77 написав:
почему у турков получается
они же турки, делают так, как написано, никакой фантазии.\
А наши-люди творческие: подшаманят, подменят, через прокладку продадут материалы, через ФФС или ФЛП проведут деньги и три мансардных этажа для СБУ приделают сверху
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Чет 05 вер, 2019 12:55
Кто-то разбирается в технологии производства бетона - какая доля в себестоимости занимают затраты на газ ?
Это я к тому что стоимость газа за год упала с 28 евро/Мвт до 8 евро/Мвт
Это спотовые цены на еврохабах от которых НАК пляяшет.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 05 вер, 2019 12:59
zzzzzz написав:
Кто-то разбирается в технологии производства бетона - какая доля
в себестоимости занимают затраты на газ ?
Это я к тому что стоимость газа за год упала с 28 евро/Мвт до 8 евро/Мвт
Никакая , разве шо зимой на отопление а вот для производства цемента большая.
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Vadim V
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Додано: Чет 05 вер, 2019 13:02
Vadim V написав: zzzzzz написав:
Кто-то разбирается в технологии производства бетона - какая доля
в себестоимости занимают затраты на газ ?
Это я к тому что стоимость газа за год упала с 28 евро/Мвт до 8 евро/Мвт
Никакая , разве шо зимой на отопление а вот для производства цемента большая.
А если экстраполировать с цемента на бетон ?
В цементе около 50% это цена за газ.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 05 вер, 2019 13:07
zzzzzz написав:
А если экстраполировать с цемента на бетон ?
В цементе около 50% это цена за газ.
Не знаю по какой цене грузят цемент заводы, но розничная цена с начала года выросла примерно на 20 %
Похоже собственники цементных заводов в шоколаде ?
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es77
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