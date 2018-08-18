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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1617161816191620

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 221
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
68
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
27
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 13:15

  es77 написав:
  zzzzzz написав:
А если экстраполировать с цемента на бетон ?
В цементе около 50% это цена за газ.

Не знаю по какой цене грузят цемент заводы, но розничная цена с начала года выросла примерно на 20 %
Похоже собственники цементных заводов в шоколаде ?



Фига себе.
Нак продавал газ для промышленности в зависимости от объемов
январь - 10,8-11,8 тыс.грн
июль 6-6,7
август - 5,5-6,2 тыс.грн
почти в 2 раза сложилась цена.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Подякували: 7327 раз.
 
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2
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 13:28

  zzzzzz написав:Фига себе.
Нак продавал газ для промышленности в зависимости от объемов
январь - 10,8-11,8 тыс.грн
июль 6-6,7
август - 5,5-6,2 тыс.грн
почти в 2 раза сложилась цена.

Посмотрел данные у клиента:
в начале года брали по 2,59
сейчас -по 2,55
это вагонные нормы ,вроде-бы Иванофранковский завод.

В розницу лично я покупал несколько дней назад 50кг мешок по 160 грн ( это М-500-Д0)
в конце прошлого года он-же стоил 120-130 грн.
es77
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 13:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

цены на все повыростали за последний год в 1.5 раза. недвига, а именно аренда тоже идет постепенно вверх. смотрю что в хороших жк 1к на печерске сдают по 1500-1800 долл. ранее таких цен не было
Карем
 
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