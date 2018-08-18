Фига себе.
Нак продавал газ для промышленности в зависимости от объемов
январь - 10,8-11,8 тыс.грн
июль 6-6,7
август - 5,5-6,2 тыс.грн
почти в 2 раза сложилась цена.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 05 вер, 2019 13:15
Фига себе.
Нак продавал газ для промышленности в зависимости от объемов
январь - 10,8-11,8 тыс.грн
июль 6-6,7
август - 5,5-6,2 тыс.грн
почти в 2 раза сложилась цена.
Живите своим умом!
Додано: Чет 05 вер, 2019 13:28
Посмотрел данные у клиента:
в начале года брали по 2,59
сейчас -по 2,55
это вагонные нормы ,вроде-бы Иванофранковский завод.
В розницу лично я покупал несколько дней назад 50кг мешок по 160 грн ( это М-500-Д0)
в конце прошлого года он-же стоил 120-130 грн.
Додано: Чет 05 вер, 2019 13:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
цены на все повыростали за последний год в 1.5 раза. недвига, а именно аренда тоже идет постепенно вверх. смотрю что в хороших жк 1к на печерске сдают по 1500-1800 долл. ранее таких цен не было
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