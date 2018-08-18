Фига себе.
Нак продавал газ для промышленности в зависимости от объемов
январь - 10,8-11,8 тыс.грн
июль 6-6,7
август - 5,5-6,2 тыс.грн
почти в 2 раза сложилась цена.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 05 вер, 2019 13:15
Фига себе.
Нак продавал газ для промышленности в зависимости от объемов
январь - 10,8-11,8 тыс.грн
июль 6-6,7
август - 5,5-6,2 тыс.грн
почти в 2 раза сложилась цена.
Живите своим умом!
Додано: Чет 05 вер, 2019 13:28
Посмотрел данные у клиента:
в начале года брали по 2,59
сейчас -по 2,55
это вагонные нормы ,вроде-бы Иванофранковский завод.
В розницу лично я покупал несколько дней назад 50кг мешок по 160 грн ( это М-500-Д0)
в конце прошлого года он-же стоил 120-130 грн.
Додано: Чет 05 вер, 2019 13:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
цены на все повыростали за последний год в 1.5 раза. недвига, а именно аренда тоже идет постепенно вверх. смотрю что в хороших жк 1к на печерске сдают по 1500-1800 долл. ранее таких цен не было
Додано: Чет 05 вер, 2019 13:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Читаючи гілку розумію, що талантами земля українська багата. Адже п..ть то не мішки перекладати.
У одного 200 дол за квадрат збудувати і продати квадрат в новобудові в кількості 20 млн кв м, у інших цемент роблять на газу....
Цікаво, коли стрельнуть ці стартапи? Жую попкорн:-) тре ще ящик придбати. Збираю гроші. Я Перший клієнт на 100 метрову трьоху по 200 дол за квадрат на осокорках. Черга за мною платна.
Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)
Всім процвітання!
Додано: Чет 05 вер, 2019 14:08
Додано: Чет 05 вер, 2019 14:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
кстати, как думаете, куда пойдут деньги с продажи земли? учитывая то что инструментов для инвестирования не так уж и много
напомню что ожидается 20 млрд долл.
уверен что 80-85% уйдут в киевскую недвигу.
представьте теперь цены какие будут
+ кредитование 11-12% годовых в грн
Додано: Чет 05 вер, 2019 14:12
посмотрите актуальные обьявления.
сам в шоке
Додано: Чет 05 вер, 2019 14:15
Респект?!
Не нагнетайте. Деньги от продажи земли пойдут на покупку земли. Это двухсторонний рынок и он способен сожрать все деньги, которые сюда зальют.
Додано: Чет 05 вер, 2019 14:16
люди, которые продали землю уже никогда ее не купят
Додано: Чет 05 вер, 2019 14:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
сегодня НБУ понизил учетную ставку - 16.5%
быстро снижаемся.
похоже что вполне вероятно увидим в сл году 7-8% учетную ставку
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