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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1619162016211622>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 222
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
69
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
27
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 14:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 скажите, куда вы инвестировали? в какие объекты?
Карем
 
Повідомлень: 8
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 14:20

  airmax78 написав:[....


Вы писали , что не заметили кризиса в РФ. Я вот в СПБ и вижу , что он на носу. Люди продолжают считать и хранить в рублях. В следующее падение рынок жилья в РФ будет очень вкусен долларовым хомякам. Вы так не считаете?
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 14:20

  zzzzzz написав:Кто-то разбирается в технологии производства бетона - какая доля в себестоимости занимают затраты на газ ?
Это я к тому что стоимость газа за год упала с 28 евро/Мвт до 8 евро/Мвт
Это спотовые цены на еврохабах от которых НАК пляяшет.


Эрик говорил что бетон привязан к гривне, но что он имел виду не понятно.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 14:26

  Первый написав:Читаючи гілку розумію, що талантами земля українська багата. Адже п..ть то не мішки перекладати.
У одного 200 дол за квадрат збудувати і продати квадрат в новобудові в кількості 20 млн кв м, у інших цемент роблять на газу....

Цікаво, коли стрельнуть ці стартапи? Жую попкорн:-) тре ще ящик придбати. Збираю гроші. Я Перший клієнт на 100 метрову трьоху по 200 дол за квадрат на осокорках. Черга за мною платна.

Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)


суть претензий? давайте купим в столице мире за 800к$ треху на свалке у поляка, который, с картой поляка? :mrgreen: ...где все уедут в Польщу :mrgreen:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 14:32

  Карем написав:напомню что ожидается 20 млрд долл.

кем ожидается ?
Дайте методику расчета ожиданий.
es77
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 14:33

  es77 написав:
  Карем написав:напомню что ожидается 20 млрд долл.

кем ожидается ?
Дайте методику расчета ожиданий.

правительством ожидается.
смотрите интервью. там есть много выкладок.
Карем
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 14:33

  airmax78 написав:
  trololo написав:Я считаю иначе, что она очень недооценена :) надо два годика подождать

Это очень дискуссионный вопрос. Они оценены рынком дороже чем производители массовых автомобилей. При том что они были, есть и будут производителем нишевым. И любой из существующих топовых производителей съест их по объемам, дистрибуции и сервису. А таких подвижников как ТеслаКиевСервис на всех не напасешься.

Они единственные к приблизились к полному автопилоту. Остальные по ходу и в ус не дуют.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 14:39

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:[....


Вы писали , что не заметили кризиса в РФ. Я вот в СПБ и вижу , что он на носу. Люди продолжают считать и хранить в рублях. В следующее падение рынок жилья в РФ будет очень вкусен долларовым хомякам. Вы так не считаете?

Глядя в видосах Варламова на то, что из себя представляет рынок недвиги СПБ - ну его нах по любой цене.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 14:47

  airmax78 написав:Глядя в видосах Варламова на то, что из себя представляет рынок недвиги СПБ - ну его нах по любой цене.

Варламов очень субъективен. Остин он тоже обхаял. Он был в Рудисе в 10 минутах ходьбы от моих апартов.
Я вот завтра пойду по ОП. Наверное, когда кризис начнётся, возьму 50k потребительского не целевого кредита в США под 4-5%, 20k у себя сниму с 401k под 6%( тут проценты самому себе платить :mrgreen: ) и влошусь в 3 студии на окраине возле метро Девяткино. По миом прикидкам только 3 студии будут генерировать чистыми так, что за 7-8 лет отдам кредит(без учета долга 401).
Через лет 10 их солью и куплю дом с США. Как Вам мой бизнеса план?
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 14:51

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Глядя в видосах Варламова на то, что из себя представляет рынок недвиги СПБ - ну его нах по любой цене.

Варламов очень субъективен. Остин он тоже обхаял. Он был в Рудисе в 10 минутах ходьбы от моих апартов.
Я вот завтра пойду по ОП. Наверное, когда кризис начнётся, возьму 50k потребительского не целевого кредита в США под 4-5%, 20k у себя сниму с 401k под 6%( тут проценты самому себе платить :mrgreen: ) и влошусь в 3 студии на окраине возле метро Девяткино. По миом прикидкам только 3 студии будут генерировать чистыми так, что за 7-8 лет отдам кредит(без учета долга 401).
Через лет 10 их солью и куплю дом с США. Как Вам мой бизнеса план?

Not sustainable. Через 10 лет России может уже не быть, а большая часть СПБ будет на дне Финского залива.
airmax78
 
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