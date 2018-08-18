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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 05 вер, 2019 14:19
airmax78 скажите, куда вы инвестировали? в какие объекты?
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Карем
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Додано: Чет 05 вер, 2019 14:20
airmax78 написав:
[....
Вы писали , что не заметили кризиса в РФ. Я вот в СПБ и вижу , что он на носу. Люди продолжают считать и хранить в рублях. В следующее падение рынок жилья в РФ будет очень вкусен долларовым хомякам. Вы так не считаете?
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Понаехал
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Додано: Чет 05 вер, 2019 14:20
zzzzzz написав:
Кто-то разбирается в технологии производства бетона - какая доля в себестоимости занимают затраты на газ ?
Это я к тому что стоимость газа за год упала с 28 евро/Мвт до 8 евро/Мвт
Это спотовые цены на еврохабах от которых НАК пляяшет.
Эрик говорил что бетон привязан к гривне, но что он имел виду не понятно.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 14:26
Первый написав:
Читаючи гілку розумію, що талантами земля українська багата. Адже п..ть то не мішки перекладати.
У одного 200 дол за квадрат збудувати і продати квадрат в новобудові в кількості 20 млн кв м, у інших цемент роблять на газу....
Цікаво, коли стрельнуть ці стартапи? Жую попкорн:-) тре ще ящик придбати. Збираю гроші. Я Перший клієнт на 100 метрову трьоху по 200 дол за квадрат на осокорках. Черга за мною платна.
Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)
суть претензий? давайте купим в столице мире за 800к$ треху на свалке у поляка, который, с картой поляка?
...где все уедут в Польщу
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proftpd66
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Додано: Чет 05 вер, 2019 14:32
Карем написав:
напомню что ожидается 20 млрд долл.
кем ожидается ?
Дайте методику расчета ожиданий.
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es77
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Додано: Чет 05 вер, 2019 14:33
es77 написав: Карем написав:
напомню что ожидается 20 млрд долл.
кем ожидается ?
Дайте методику расчета ожиданий.
правительством ожидается.
смотрите интервью. там есть много выкладок.
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Карем
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Додано: Чет 05 вер, 2019 14:33
airmax78 написав: trololo написав:
Я считаю иначе, что она очень недооценена
надо два годика подождать
Это очень дискуссионный вопрос. Они оценены рынком дороже чем производители массовых автомобилей. При том что они были, есть и будут производителем нишевым. И любой из существующих топовых производителей съест их по объемам, дистрибуции и сервису. А таких подвижников как ТеслаКиевСервис на всех не напасешься.
Они единственные к приблизились к полному автопилоту. Остальные по ходу и в ус не дуют.
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Zebra
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Додано: Чет 05 вер, 2019 14:39
Понаехал написав: airmax78 написав:
[....
Вы писали , что не заметили кризиса в РФ. Я вот в СПБ и вижу , что он на носу. Люди продолжают считать и хранить в рублях. В следующее падение рынок жилья в РФ будет очень вкусен долларовым хомякам. Вы так не считаете?
Глядя в видосах Варламова на то, что из себя представляет рынок недвиги СПБ - ну его нах по любой цене.
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airmax78
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Додано: Чет 05 вер, 2019 14:47
airmax78 написав:
Глядя в видосах Варламова на то, что из себя представляет рынок недвиги СПБ - ну его нах по любой цене.
Варламов очень субъективен. Остин он тоже обхаял. Он был в Рудисе в 10 минутах ходьбы от моих апартов.
Я вот завтра пойду по ОП. Наверное, когда кризис начнётся, возьму 50k потребительского не целевого кредита в США под 4-5%, 20k у себя сниму с 401k под 6%( тут проценты самому себе платить
) и влошусь в 3 студии на окраине возле метро Девяткино. По миом прикидкам только 3 студии будут генерировать чистыми так, что за 7-8 лет отдам кредит(без учета долга 401).
Через лет 10 их солью и куплю дом с США. Как Вам мой бизнеса план?
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Понаехал
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Додано: Чет 05 вер, 2019 14:51
Понаехал написав: airmax78 написав:
Глядя в видосах Варламова на то, что из себя представляет рынок недвиги СПБ - ну его нах по любой цене.
Варламов очень субъективен. Остин он тоже обхаял. Он был в Рудисе в 10 минутах ходьбы от моих апартов.
Я вот завтра пойду по ОП. Наверное, когда кризис начнётся, возьму 50k потребительского не целевого кредита в США под 4-5%, 20k у себя сниму с 401k под 6%( тут проценты самому себе платить
) и влошусь в 3 студии на окраине возле метро Девяткино. По миом прикидкам только 3 студии будут генерировать чистыми так, что за 7-8 лет отдам кредит(без учета долга 401).
Через лет 10 их солью и куплю дом с США. Как Вам мой бизнеса план?
Not sustainable. Через 10 лет России может уже не быть, а большая часть СПБ будет на дне Финского залива.
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airmax78
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