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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1619162016211622

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 222
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
69
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
27
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 14:58

  airmax78 написав:Not sustainable. Через 10 лет России может уже не быть, а большая часть СПБ будет на дне Финского залива.

РФ может и не быть, но Питер будет :D
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 15:12

  Понаехал написав:Наверное, когда кризис начнётся, возьму 50k потребительского не целевого кредита в США под 4-5%, 20k у себя сниму с 401k под 6%( тут проценты самому себе платить :mrgreen: )

Понаех, скажите честно ,у вас получается в США что-то откладывать, или живете от зарплаты до зарплаты ?
  Понаехал написав:Через лет 10 их солью и куплю дом с США. Как Вам мой бизнеса план?

А почему не купить сразу ?
В Остине ведь вроде-бы не самая дорогая недвига ?
В смысле за 300к можно купить что-то похожее на дом ?
es77
 
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  #<1 ... 1619162016211622
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