РФ может и не быть, но Питер будет
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 05 вер, 2019 14:58
Додано: Чет 05 вер, 2019 15:12
Понаех, скажите честно ,у вас получается в США что-то откладывать, или живете от зарплаты до зарплаты ?
А почему не купить сразу ?
В Остине ведь вроде-бы не самая дорогая недвига ?
В смысле за 300к можно купить что-то похожее на дом ?
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