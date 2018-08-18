Додано: Чет 05 вер, 2019 15:37

es77 написав: Понаехал написав: Наверное, когда кризис начнётся, возьму 50k потребительского не целевого кредита в США под 4-5%, 20k у себя сниму с 401k под 6%( тут проценты самому себе платить )

Наверное, когда кризис начнётся, возьму 50k потребительского не целевого кредита в США под 4-5%, 20k у себя сниму с 401k под 6%( тут проценты самому себе платить

Понаех, скажите честно ,у вас получается в США что-то откладывать, или живете от зарплаты до зарплаты ?

Понаехал написав: Через лет 10 их солью и куплю дом с США. Как Вам мой бизнеса план? Через лет 10 их солью и куплю дом с США. Как Вам мой бизнеса план?

А почему не купить сразу ?

В Остине ведь вроде-бы не самая дорогая недвига ?

В смысле за 300к можно купить что-то похожее на дом ? Понаех, скажите честно ,у вас получается в США что-то откладывать, или живете от зарплаты до зарплаты ?А почему не купить сразу ?В Остине ведь вроде-бы не самая дорогая недвига ?В смысле за 300к можно купить что-то похожее на дом ?

Отвечаю предельно честно:1) уже откладываю на уровне Киева 2012го года работая на такой же позиции. Когда жена пойдёт работать(сейчас заканчивает второе образование уже в США и сидит с ребёнком, будет +60-80к в год. Первые 2 года жил от и до ЗП.2) зачем брать сразу? Не вижу смысла, если деньги почти бесплатно дают поиграть3) недвига в Остине растёт быстро, но это временно и дальше будет расти по 5% в год. Сейчас нормальное от 400к, но в кризис опустится на процентов 15-204) В Остине за 300 нормальное не купить. Я буду брать в Cedar Park или Round Rock. Там нормальное можно от 260к взять. Но в кризис опять же минимум минус 15%. Не хочу брать ипотеку, хотя могу хоть сейчас5) недвижка в РФ - это параллельный проект не затрагивающий покупку дома для жизни в США. Их очень сильно тряханёт в ближайшее время и я думаю попасть в струю