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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1619162016211622

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 222
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
69
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
27
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 14:58

  airmax78 написав:Not sustainable. Через 10 лет России может уже не быть, а большая часть СПБ будет на дне Финского залива.

РФ может и не быть, но Питер будет :D
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 15:12

  Понаехал написав:Наверное, когда кризис начнётся, возьму 50k потребительского не целевого кредита в США под 4-5%, 20k у себя сниму с 401k под 6%( тут проценты самому себе платить :mrgreen: )

Понаех, скажите честно ,у вас получается в США что-то откладывать, или живете от зарплаты до зарплаты ?
  Понаехал написав:Через лет 10 их солью и куплю дом с США. Как Вам мой бизнеса план?

А почему не купить сразу ?
В Остине ведь вроде-бы не самая дорогая недвига ?
В смысле за 300к можно купить что-то похожее на дом ?
es77
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 15:37

  es77 написав:
  Понаехал написав:Наверное, когда кризис начнётся, возьму 50k потребительского не целевого кредита в США под 4-5%, 20k у себя сниму с 401k под 6%( тут проценты самому себе платить :mrgreen: )

Понаех, скажите честно ,у вас получается в США что-то откладывать, или живете от зарплаты до зарплаты ?
  Понаехал написав:Через лет 10 их солью и куплю дом с США. Как Вам мой бизнеса план?

А почему не купить сразу ?
В Остине ведь вроде-бы не самая дорогая недвига ?
В смысле за 300к можно купить что-то похожее на дом ?

Отвечаю предельно честно:
1) уже откладываю на уровне Киева 2012го года работая на такой же позиции. Когда жена пойдёт работать(сейчас заканчивает второе образование уже в США и сидит с ребёнком, будет +60-80к в год. Первые 2 года жил от и до ЗП.
2) зачем брать сразу? Не вижу смысла, если деньги почти бесплатно дают поиграть
3) недвига в Остине растёт быстро, но это временно и дальше будет расти по 5% в год. Сейчас нормальное от 400к, но в кризис опустится на процентов 15-20
4) В Остине за 300 нормальное не купить. Я буду брать в Cedar Park или Round Rock. Там нормальное можно от 260к взять. Но в кризис опять же минимум минус 15%. Не хочу брать ипотеку, хотя могу хоть сейчас
5) недвижка в РФ - это параллельный проект не затрагивающий покупку дома для жизни в США. Их очень сильно тряханёт в ближайшее время и я думаю попасть в струю :oops:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 15:43

Откуда инфо что РФ скоро и сильно тряханет?
198Le
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 15:46

  198Le написав:Откуда инфо что РФ скоро и сильно тряханет?

Вышибут с газового рынка ЕС + каждый кризис - это падение рубля в 2 раза
+ экономика китая замедляется
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 16:07

Вісті з ниви реформ: "Податки з продажу фізособами нерухомості та авто суттєво збільшать" https://buh.ligazakon.net/ua/news/18903 ... n_get_more
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 16:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Макс, не обижайтесь, но похоже вы серьезно больны, запишитесь к врачу
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 16:16

  ihorkyiv написав:Вісті з ниви реформ: "Податки з продажу фізособами нерухомості та авто суттєво збільшать" https://buh.ligazakon.net/ua/news/18903 ... n_get_more

а що з переуступкою?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 16:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

proftpd66 написав:
  Первый написав:Читаючи гілку розумію, що талантами земля українська багата. Адже п..ть то не мішки перекладати.
У одного 200 дол за квадрат збудувати і продати квадрат в новобудові в кількості 20 млн кв м, у інших цемент роблять на газу....

Цікаво, коли стрельнуть ці стартапи? Жую попкорн:-) тре ще ящик придбати. Збираю гроші. Я Перший клієнт на 100 метрову трьоху по 200 дол за квадрат на осокорках. Черга за мною платна.

Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)


суть претензий? давайте купим в столице мире за 800к$ треху на свалке у поляка, который, с картой поляка? :mrgreen: ...где все уедут в Польщу :mrgreen:
Сорі, ми на різних хвилях. Я не можу пізнати всю глибину глибин і широту широт ваших переконань і тверджень.

Тому знімаюся з черги на ваш стартап на 25 куе трьоха на осокорках. Місце вакантне!



Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 16:23

  investorkiev написав:Макс, не обижайтесь, но похоже вы серьезно больны, запишитесь к врачу

Да все мы серьезно больны. Остаться здоровым в этой стране очень сложно.
Если ваш выпад связан с тем что я пишу в ветке где все спускают пар - то она спецом для этого и создана. Как комната для крика.
airmax78
 
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