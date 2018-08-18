Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Понаехал написав:Наверное, когда кризис начнётся, возьму 50k потребительского не целевого кредита в США под 4-5%, 20k у себя сниму с 401k под 6%( тут проценты самому себе платить )
Понаех, скажите честно ,у вас получается в США что-то откладывать, или живете от зарплаты до зарплаты ?
Понаехал написав:Через лет 10 их солью и куплю дом с США. Как Вам мой бизнеса план?
А почему не купить сразу ? В Остине ведь вроде-бы не самая дорогая недвига ? В смысле за 300к можно купить что-то похожее на дом ?
Отвечаю предельно честно: 1) уже откладываю на уровне Киева 2012го года работая на такой же позиции. Когда жена пойдёт работать(сейчас заканчивает второе образование уже в США и сидит с ребёнком, будет +60-80к в год. Первые 2 года жил от и до ЗП. 2) зачем брать сразу? Не вижу смысла, если деньги почти бесплатно дают поиграть 3) недвига в Остине растёт быстро, но это временно и дальше будет расти по 5% в год. Сейчас нормальное от 400к, но в кризис опустится на процентов 15-20 4) В Остине за 300 нормальное не купить. Я буду брать в Cedar Park или Round Rock. Там нормальное можно от 260к взять. Но в кризис опять же минимум минус 15%. Не хочу брать ипотеку, хотя могу хоть сейчас 5) недвижка в РФ - это параллельный проект не затрагивающий покупку дома для жизни в США. Их очень сильно тряханёт в ближайшее время и я думаю попасть в струю
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Первый написав:Читаючи гілку розумію, що талантами земля українська багата. Адже п..ть то не мішки перекладати. У одного 200 дол за квадрат збудувати і продати квадрат в новобудові в кількості 20 млн кв м, у інших цемент роблять на газу....
Цікаво, коли стрельнуть ці стартапи? Жую попкорн:-) тре ще ящик придбати. Збираю гроші. Я Перший клієнт на 100 метрову трьоху по 200 дол за квадрат на осокорках. Черга за мною платна.
Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)
суть претензий? давайте купим в столице мире за 800к$ треху на свалке у поляка, который, с картой поляка? ...где все уедут в Польщу
Сорі, ми на різних хвилях. Я не можу пізнати всю глибину глибин і широту широт ваших переконань і тверджень.
Тому знімаюся з черги на ваш стартап на 25 куе трьоха на осокорках. Місце вакантне!
все це може змінитись, якщо народні депутати підтримають законопроект № 1210, який вніс Голова податкового комітету Ради.
Запропонували наступне:
1. Дохід, отриманий від продажу протягом звітного податкового року третього та наступних об'єктів нерухомості, зазначених у п. 172.1 ПКУ, або від продажу другого та наступних об'єктів нерухомості, не зазначених в п. 172.1 ПКУ, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною п. 167.1 ПКУ, тобто 18%. У такому самому порядку оподатковуватимуть дохід від продажу (обміну) об'єкта незавершеного будівництва.
Тобто, два будинки на рік, які у власності більше 3-х років, можна буде продати без сплати податків. Аналогічне правило діятиме і щодо продажу однієї або двох квартир, навіть якщо вони будуть у власності понад 3 роки. Щоправда, незрозуміло, як слід буде застосовувати зазначену норму, якщо протягом року фізособа продаватиме 2 будинки та 2 квартири, які у власності більше 3-х років: звільнятимуть від оподаткування по 2 одиниці кожного виду нерухомості (будинка, квартири тощо) чи лише перші два об'єкти нерухомості, які продаватимуть.
Не доведеться платити податків і тоді, коли фізособа продаватиме лише одну квартира, навіть якщо вона буде у власності менше 3-х років.
2. Дохід, отриманий від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року третього та наступних об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда або іншого транспортного засобу підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною п. 167.1 ПКУ, тобто 18%.
Тобто, тепер друге авто можна продати із сплатою ПДФО за ставкою 5%, а ось третє та наступне - за ставкою 18%. Ну і, звісно, із доходів від другого та третього продажу авто потрібно платити 1,5% військового збору. Нагадаємо: досі друге та наступне авто можна було продати зі сплатою 5% ПДФО.