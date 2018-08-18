все це може змінитись, якщо народні депутати підтримають законопроект № 1210, який вніс Голова податкового комітету Ради.



Запропонували наступне:



1. Дохід, отриманий від продажу протягом звітного податкового року третього та наступних об'єктів нерухомості, зазначених у п. 172.1 ПКУ, або від продажу другого та наступних об'єктів нерухомості, не зазначених в п. 172.1 ПКУ, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною п. 167.1 ПКУ, тобто 18%. У такому самому порядку оподатковуватимуть дохід від продажу (обміну) об'єкта незавершеного будівництва.



Тобто, два будинки на рік, які у власності більше 3-х років, можна буде продати без сплати податків. Аналогічне правило діятиме і щодо продажу однієї або двох квартир, навіть якщо вони будуть у власності понад 3 роки. Щоправда, незрозуміло, як слід буде застосовувати зазначену норму, якщо протягом року фізособа продаватиме 2 будинки та 2 квартири, які у власності більше 3-х років: звільнятимуть від оподаткування по 2 одиниці кожного виду нерухомості (будинка, квартири тощо) чи лише перші два об'єкти нерухомості, які продаватимуть.



Не доведеться платити податків і тоді, коли фізособа продаватиме лише одну квартира, навіть якщо вона буде у власності менше 3-х років.



2. Дохід, отриманий від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року третього та наступних об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда або іншого транспортного засобу підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною п. 167.1 ПКУ, тобто 18%.



Тобто, тепер друге авто можна продати із сплатою ПДФО за ставкою 5%, а ось третє та наступне - за ставкою 18%. Ну і, звісно, із доходів від другого та третього продажу авто потрібно платити 1,5% військового збору. Нагадаємо: досі друге та наступне авто можна було продати зі сплатою 5% ПДФО.

