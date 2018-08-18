Додано: Чет 05 вер, 2019 18:04

... я ж кажу - все буде!

- лише трішечки зачекати!



...все правильно:

- тримайте максимум по 2 квартири для лендлордства, а все решта - у гривні в банку - підтримуючи нашу економіку!

- бо, по-іншому - з вас будуть дерти, як з олігархів "податок на розкіш" - який зроблять просто КОНЯЧИМ!

...я ще три роки тому написав це:

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4