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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 05 вер, 2019 17:27
investorkiev написав:
Ребята, сейчас не до шуток, серьезный вопрос коллективному форумному разуму.
Общаюсь с братом, прорабатываем такой вариант:
У него имеется своя трешка в доме 2007-2008 годов постройки, в которой живет семья, около 100кв.м.
Имеет ли смысл сейчас ее продать, пока это можно сделать, за актуальные деньги (минимум 160, максимум 180). Пожить в аренде 1-2 года (цена аналогичной аренды будет тысяч 30 грн/мес-35тыс.
И на волне приближающегося кризиса потом откупить что-то в два раза дешевле чем сейчас? Ну или центрее, или большей площади/ моднее МОПы/ближе к центру?
По сути классическая дилема теплотехника Юры с его Бпс?
Нужен совет. Все таки жилье семьи, серьезный вопрос.
А когда план не сработает, поможешь брату деньгами? Или снова только офигенными советами
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Чет 05 вер, 2019 17:33
investorkiev написав:
Ребята, сейчас не до шуток, серьезный вопрос коллективному форумному разуму.
Общаюсь с братом, прорабатываем такой вариант:
У него имеется своя трешка в доме 2007-2008 годов постройки, в которой живет семья, около 100кв.м.
Имеет ли смысл сейчас ее продать, пока это можно сделать, за актуальные деньги (минимум 160, максимум 180). Пожить в аренде 1-2 года (цена аналогичной аренды будет тысяч 30 грн/мес-35тыс.
И на волне приближающегося кризиса потом откупить что-то в два раза дешевле чем сейчас? Ну или центрее, или большей площади/ моднее МОПы/ближе к центру?
По сути классическая дилема теплотехника Юры с его Бпс?
Нужен совет. Все таки жилье семьи, серьезный вопрос.
Совет - не занимайтесь х*йней.
По крайней мере, пока нет корректно работающего хрустального шара предсказаний.
В игноре: Перес де Куэльяр: ба-ла-бол, необычайно силен в прогнозах пост-фактум.
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Captain Obvious
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Додано: Чет 05 вер, 2019 17:40
investorkiev написав:
Ребята, сейчас не до шуток, серьезный вопрос коллективному форумному разуму.
Общаюсь с братом, прорабатываем такой вариант:
У него имеется своя трешка в доме 2007-2008 годов постройки, в которой живет семья, около 100кв.м.
Имеет ли смысл сейчас ее продать, пока это можно сделать, за актуальные деньги (минимум 160, максимум 180). Пожить в аренде 1-2 года (цена аналогичной аренды будет тысяч 30 грн/мес-35тыс.
И на волне приближающегося кризиса потом откупить что-то в два раза дешевле чем сейчас? Ну или центрее, или большей площади/ моднее МОПы/ближе к центру?
По сути классическая дилема теплотехника Юры с его Бпс?
Нужен совет. Все таки жилье семьи, серьезный вопрос.
Как по мне, квартира, в которой проживает семья - это не инвестиционный актив. Пусть заработает дополнительные 160-180к и с ними уже играется как хочет.
До конца 2017 года минимальная цена в сданной беспроблемной новостройке Киева (не пригород) не опустится ниже 14000/м2 за однокомнатную квартиру.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 17:49
Captain Obvious написав: investorkiev написав:
Ребята, сейчас не до шуток, серьезный вопрос коллективному форумному разуму.
Общаюсь с братом, прорабатываем такой вариант:
У него имеется своя трешка в доме 2007-2008 годов постройки, в которой живет семья, около 100кв.м.
Имеет ли смысл сейчас ее продать, пока это можно сделать, за актуальные деньги (минимум 160, максимум 180). Пожить в аренде 1-2 года (цена аналогичной аренды будет тысяч 30 грн/мес-35тыс.
И на волне приближающегося кризиса потом откупить что-то в два раза дешевле чем сейчас? Ну или центрее, или большей площади/ моднее МОПы/ближе к центру?
По сути классическая дилема теплотехника Юры с его Бпс?
Нужен совет. Все таки жилье семьи, серьезный вопрос.
Совет - не занимайтесь х*йней.
По крайней мере, пока нет корректно работающего хрустального шара предсказаний.
Зізнайтеся, невже підсвідомо вам не хочеться через два роки побачити Трібєку з переламаними пальцями і фінгалами під оченятами як вдячність за пораду від рідного брата, коли у результаті задекларованих реформ ціна нерухомості злетить угору на 300% ??? Навіщо відмовляти ?? Чудовий бізнес-план !!! Нехай продає. )))
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Додано: Чет 05 вер, 2019 17:56
investorkiev
Если это единственный актив семьи я бы не рисковал.
Ну а если уж очень чешется то можно сыграть в вариант на пол-шишечки)))
Пусть треху продадут купят жилье попроще ( 80-90 куе )
А с высвободившимися деньгами можно попробовать покататься на курсах.
Хотя, кто этим никогда не занимался, лучше и не лезть, влетают все , просто надо правильно риски оценивать.
Живите своим умом!
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Додано: Чет 05 вер, 2019 18:02
investorkiev написав:
Ребята, сейчас не до шуток, серьезный вопрос коллективному форумному разуму.
Общаюсь с братом, прорабатываем такой вариант:
У него имеется своя трешка в доме 2007-2008 годов постройки, в которой живет семья, около 100кв.м.
Имеет ли смысл сейчас ее продать, пока это можно сделать, за актуальные деньги (минимум 160, максимум 180). Пожить в аренде 1-2 года (цена аналогичной аренды будет тысяч 30 грн/мес-35тыс.
И на волне приближающегося кризиса потом откупить что-то в два раза дешевле чем сейчас? Ну или центрее, или большей площади/ моднее МОПы/ближе к центру?
По сути классическая дилема теплотехника Юры с его Бпс?
Нужен совет. Все таки жилье семьи, серьезный вопрос.
нужно просто больше зарабатывать (С)
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Додано: Чет 05 вер, 2019 18:04
... я ж кажу - все буде!
- лише трішечки зачекати!
...все правильно:
- тримайте максимум по 2 квартири для лендлордства, а все решта - у гривні в банку - підтримуючи нашу економіку!
- бо, по-іншому - з вас будуть дерти, як з олігархів "податок на розкіш" - який зроблять просто КОНЯЧИМ!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Чет 05 вер, 2019 18:11
zzzzzz написав:investorkiev
Если это единственный актив семьи я бы не рисковал.
Ну а если уж очень чешется то можно сыграть в вариант на пол-шишечки)))
Пусть треху продадут купят жилье попроще ( 80-90 куе )
А с высвободившимися деньгами можно попробовать покататься на курсах.
Хотя, кто этим никогда не занимался, лучше и не лезть, влетают все , просто надо правильно риски оценивать.
Именно жилья другого нет, но кеш от продажи - это же тоже будет актив.
Что, прям вот так наладится все, что на горизонте 1-1.5-2 года никакой девальвации, кризиса и падения цен не предвидится???
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investorkiev
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Додано: Чет 05 вер, 2019 18:12
investorkiev написав:
Ребята, сейчас не до шуток, серьезный вопрос коллективному форумному разуму.
Общаюсь с братом, прорабатываем такой вариант:
У него имеется своя трешка в доме 2007-2008 годов постройки, в которой живет семья, около 100кв.м.
Имеет ли смысл сейчас ее продать, пока это можно сделать, за актуальные деньги (минимум 160, максимум 180). Пожить в аренде 1-2 года (цена аналогичной аренды будет тысяч 30 грн/мес-35тыс.
И на волне приближающегося кризиса потом откупить что-то в два раза дешевле чем сейчас? Ну или центрее, или большей площади/ моднее МОПы/ближе к центру?
По сути классическая дилема теплотехника Юры с его Бпс?
Нужен совет. Все таки жилье семьи, серьезный вопрос.
Это почти 1 в 1 то, что сейчас делаю я. Но, как вы сказали, я болен и мне надо к врачу. Поэтому повторять за мной не стоит.
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airmax78
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Додано: Чет 05 вер, 2019 18:30
airmax78 написав: investorkiev написав:
Ребята, сейчас не до шуток, серьезный вопрос коллективному форумному разуму.
Общаюсь с братом, прорабатываем такой вариант:
У него имеется своя трешка в доме 2007-2008 годов постройки, в которой живет семья, около 100кв.м.
Имеет ли смысл сейчас ее продать, пока это можно сделать, за актуальные деньги (минимум 160, максимум 180). Пожить в аренде 1-2 года (цена аналогичной аренды будет тысяч 30 грн/мес-35тыс.
И на волне приближающегося кризиса потом откупить что-то в два раза дешевле чем сейчас? Ну или центрее, или большей площади/ моднее МОПы/ближе к центру?
По сути классическая дилема теплотехника Юры с его Бпс?
Нужен совет. Все таки жилье семьи, серьезный вопрос.
Это почти 1 в 1 то, что сейчас делаю я. Но, как вы сказали, я болен и мне надо к врачу. Поэтому повторять за мной не стоит.
А я наоборот куплю Медовый уже меньше чем через месяц)
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Оранжевый-хит сезона
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