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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 05 вер, 2019 18:33
Оранжевый-хит сезона написав:
А я наоборот куплю Медовый уже меньше чем через месяц)
А мне жаль денег на Медовый.
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airmax78
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Додано: Чет 05 вер, 2019 18:35
investorkiev написав: zzzzzz написав:investorkiev
Если это единственный актив семьи я бы не рисковал.
Ну а если уж очень чешется то можно сыграть в вариант на пол-шишечки)))
Пусть треху продадут купят жилье попроще ( 80-90 куе )
А с высвободившимися деньгами можно попробовать покататься на курсах.
Хотя, кто этим никогда не занимался, лучше и не лезть, влетают все , просто надо правильно риски оценивать.
Именно жилья другого нет, но кеш от продажи - это же тоже будет актив.
Что, прям вот так наладится все, что на горизонте 1-1.5-2 года никакой девальвации, кризиса и падения цен не предвидится???
Самое неблагодарное это прогнозировать дату прогноза.
Для мирового кризиса есть предпосылки.НО
1.Никто не знает когда он начнется.
2.Никто не знает глубину на которую он произойдет.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 05 вер, 2019 18:36
airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
А я наоборот куплю Медовый уже меньше чем через месяц)
А мне жаль денег на Медовый.
посмотрим кто окажется прав, давай через год сверимся)
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Чет 05 вер, 2019 18:38
Оранжевый-хит сезона
Не понятно, чем он Вас привлекает, медовый)?
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remark
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Додано: Чет 05 вер, 2019 18:40
investorkiev написав:
Именно жилья другого нет, но кеш от продажи - это же тоже будет актив.
Что, прям вот так наладится все, что на горизонте 1-1.5-2 года никакой девальвации, кризиса и падения цен не предвидится???
все будет в обозримом будущем, но как скоро и насколько глубоко - пока вопрос.
с точки зрения макроэкономики тут ппц уже давно должен был случиться: страна немалый кусок бюджета должна отдавать за долги + пенсы (в пф давно дыра) + ну властям же нужно что-то тырить (200 квартир одесского прокурора - это же пример, у нас в каждой области есть и прокуроры, и сбу, и менты, и городские районные чиновники и тд.
мы кое-как плетемся и пенсы все еще получают пенсии потому, что грося и другие придумали простую схему - жить в долг и пох что будет - все дырки годами затыкаются новыми долгами.
экономика страны зависит полностью извне. любой фактор потянет за собой остальные и мы приехали:
- не купят наши овгз;
- упали цены на металл и зерно;
- упали доходы, перечисленные в страну заробитчанами;
- и тд и тп.
а наши власти оккупированы грантоедами и либерастами - 15% дохода бюджета это Нефтегаз Украины (коболев и витренко никак оттуда никем не выкуриваются - кураторы запрещают), весь новый кабмин из них.
вывод - что и когда будет в этой стране зависит не от нас, мы как колония под управлением. но если/когда начнется мировой кризис - на нас просто плюнут.
ваша схема вполне жизнеспособна (в 2009 была продана 1ха на русановке, а летом 2010 откуплена там же 2ха + аренда за почти 2 года на подоле), но по срокам и цифрам вам точно никто не скажет разве что Нострадамус)
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78, Serg-ik... пополняется
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jj1981ua
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Додано: Чет 05 вер, 2019 18:56
Понаехал написав: airmax78 написав:
Not sustainable. Через 10 лет России может уже не быть, а большая часть СПБ будет на дне Финского залива.
РФ может и не быть, но Питер будет
В таком случаи Питер станет самым крупным городом Финляндии.
По чем недвижимость в Хельсинки-Тампере?
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UA
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Додано: Чет 05 вер, 2019 19:13
jj1981ua написав:
а наши власти оккупированы грантоедами и либерастами
Ольгинец, "гранатоеды" и "либерасты" - такую фразеологию в вашей РФ используют.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Чет 05 вер, 2019 19:18
jj1981ua написав: investorkiev написав:
Именно жилья другого нет, но кеш от продажи - это же тоже будет актив.
Что, прям вот так наладится все, что на горизонте 1-1.5-2 года никакой девальвации, кризиса и падения цен не предвидится???
все будет в обозримом будущем, но как скоро и насколько глубоко - пока вопрос.
с точки зрения макроэкономики тут ппц уже давно должен был случиться: страна немалый кусок бюджета должна отдавать за долги + пенсы (в пф давно дыра) + ну властям же нужно что-то тырить (200 квартир одесского прокурора - это же пример, у нас в каждой области есть и прокуроры, и сбу, и менты, и городские районные чиновники и тд.
мы кое-как плетемся и пенсы все еще получают пенсии потому, что грося и другие придумали простую схему - жить в долг и пох что будет - все дырки годами затыкаются новыми долгами.
экономика страны зависит полностью извне. любой фактор потянет за собой остальные и мы приехали:
- не купят наши овгз;
- упали цены на металл и зерно;
- упали доходы, перечисленные в страну заробитчанами;
- и тд и тп.
а наши власти оккупированы грантоедами и либерастами - 15% дохода бюджета это Нефтегаз Украины (коболев и витренко никак оттуда никем не выкуриваются - кураторы запрещают), весь новый кабмин из них.
вывод - что и когда будет в этой стране зависит не от нас, мы как колония под управлением. но если/когда начнется мировой кризис - на нас просто плюнут.
ваша схема вполне жизнеспособна (в 2009 была продана 1ха на русановке, а летом 2010 откуплена там же 2ха + аренда за почти 2 года на подоле), но по срокам и цифрам вам точно никто не скажет разве что Нострадамус)
А ліберасти це хто?????
Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Чет 05 вер, 2019 19:21
UA написав: Понаехал написав: airmax78 написав:
Not sustainable. Через 10 лет России может уже не быть, а большая часть СПБ будет на дне Финского залива.
РФ может и не быть, но Питер будет
В таком случаи Питер станет самым крупным городом Финляндии.
По чем недвижимость в Хельсинки-Тампере?
Дороже чем в Питере.
как не посмотри - везде плюсы:)
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Понаехал
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