Додано: Чет 05 вер, 2019 18:40

investorkiev написав: Именно жилья другого нет, но кеш от продажи - это же тоже будет актив.

Что, прям вот так наладится все, что на горизонте 1-1.5-2 года никакой девальвации, кризиса и падения цен не предвидится??? Именно жилья другого нет, но кеш от продажи - это же тоже будет актив.Что, прям вот так наладится все, что на горизонте 1-1.5-2 года никакой девальвации, кризиса и падения цен не предвидится???

все будет в обозримом будущем, но как скоро и насколько глубоко - пока вопрос.с точки зрения макроэкономики тут ппц уже давно должен был случиться: страна немалый кусок бюджета должна отдавать за долги + пенсы (в пф давно дыра) + ну властям же нужно что-то тырить (200 квартир одесского прокурора - это же пример, у нас в каждой области есть и прокуроры, и сбу, и менты, и городские районные чиновники и тд.мы кое-как плетемся и пенсы все еще получают пенсии потому, что грося и другие придумали простую схему - жить в долг и пох что будет - все дырки годами затыкаются новыми долгами.экономика страны зависит полностью извне. любой фактор потянет за собой остальные и мы приехали:- не купят наши овгз;- упали цены на металл и зерно;- упали доходы, перечисленные в страну заробитчанами;- и тд и тп.а наши власти оккупированы грантоедами и либерастами - 15% дохода бюджета это Нефтегаз Украины (коболев и витренко никак оттуда никем не выкуриваются - кураторы запрещают), весь новый кабмин из них.вывод - что и когда будет в этой стране зависит не от нас, мы как колония под управлением. но если/когда начнется мировой кризис - на нас просто плюнут.ваша схема вполне жизнеспособна (в 2009 была продана 1ха на русановке, а летом 2010 откуплена там же 2ха + аренда за почти 2 года на подоле), но по срокам и цифрам вам точно никто не скажет разве что Нострадамус)