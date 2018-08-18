Додано: Чет 05 вер, 2019 21:31

pesikot написав: jj1981ua написав: а наши власти оккупированы грантоедами и либерастами

а наши власти оккупированы грантоедами и либерастами

Ольгинец, "гранатоеды" и "либерасты" - такую фразеологию в вашей РФ используют. Ольгинец, "гранатоеды" и "либерасты" - такую фразеологию в вашей РФ используют.

Прохожий написав: jj1981ua написав: в 2009 была продана 1ха на русановке, а летом 2010 откуплена там же 2ха + аренда за почти 2 года на подоле в 2009 была продана 1ха на русановке, а летом 2010 откуплена там же 2ха + аренда за почти 2 года на подоле

о, начался вечер акуительных историй

уже в конце 2008го продажам пришел писец полный но вы продолжайте... о, начался вечер акуительных историйуже в конце 2008го продажам пришел писец полный но вы продолжайте...

Первый написав: А ліберасти це хто????? А ліберасти це хто?????

моя -Украина, если что) и я в Киеве. ну а то, что грантоеды и соросята заполонили всю власть и добивают экономику - не так? есть возражения? по сути и без тупой шоколадной пропаганды.обе сделки реальные, а верить или нет - ваше делоэто пренебрежительное название либералов и либертарианцев, основа мировозрения которых сводится к тому, что "рынок сам все отрегулирует если ему не мешать" и "гос контроль и вмешательство - это зло" (сильно упростил, но я их философию понимаю так).