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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1623162416251626>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 222
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
69
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
27
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 20:27

  Первый написав:Читаючи гілку розумію, що талантами земля українська багата. Адже п..ть то не мішки перекладати.
У одного 200 дол за квадрат збудувати і продати квадрат в новобудові в кількості 20 млн кв м, у інших цемент роблять на газу....

Цікаво, коли стрельнуть ці стартапи? Жую попкорн:-) тре ще ящик придбати. Збираю гроші. Я Перший клієнт на 100 метрову трьоху по 200 дол за квадрат на осокорках. Черга за мною платна.

Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)

А чем по твоему клинкер спекают? На кизяках?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 20:31

Vadim V отЪжог :mrgreen:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 20:33

Филадельфию кто-то рассматривает?
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asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 20:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  jj1981ua написав:в 2009 была продана 1ха на русановке, а летом 2010 откуплена там же 2ха + аренда за почти 2 года на подоле

о, начался вечер акуительных историй :mrgreen:
уже в конце 2008го продажам пришел писец полный но вы продолжайте...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 20:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vadim V написав:
  Первый написав:Читаючи гілку розумію, що талантами земля українська багата. Адже п..ть то не мішки перекладати.
У одного 200 дол за квадрат збудувати і продати квадрат в новобудові в кількості 20 млн кв м, у інших цемент роблять на газу....

Цікаво, коли стрельнуть ці стартапи? Жую попкорн:-) тре ще ящик придбати. Збираю гроші. Я Перший клієнт на 100 метрову трьоху по 200 дол за квадрат на осокорках. Черга за мною платна.

Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)

А чем по твоему клинкер спекают? На кизяках?
Намагалися і на кізяках. Але "кізяки" були неякісні, тому продовжують на вугіллі, але мріють про "кізяки".

Таланти куди не плюнь;-)

Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 21:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

remark написав:Оранжевый-хит сезона
Не понятно, чем он Вас привлекает, медовый)?
Близость к центру и цена, в мае там были однухи 25500 сейчас 32500, но если курс в гору пойдет то будет 30000 за 40 квадратов

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 21:31

  pesikot написав:
  jj1981ua написав:а наши власти оккупированы грантоедами и либерастами

Ольгинец, "гранатоеды" и "либерасты" - такую фразеологию в вашей РФ используют.
моя -Украина, если что) и я в Киеве. ну а то, что грантоеды и соросята заполонили всю власть и добивают экономику - не так? есть возражения? по сути и без тупой шоколадной пропаганды.
  Прохожий написав:
  jj1981ua написав:в 2009 была продана 1ха на русановке, а летом 2010 откуплена там же 2ха + аренда за почти 2 года на подоле

о, начался вечер акуительных историй :mrgreen:
уже в конце 2008го продажам пришел писец полный но вы продолжайте...

обе сделки реальные, а верить или нет - ваше дело
  Первый написав: А ліберасти це хто?????

это пренебрежительное название либералов и либертарианцев, основа мировозрения которых сводится к тому, что "рынок сам все отрегулирует если ему не мешать" и "гос контроль и вмешательство - это зло" (сильно упростил, но я их философию понимаю так).
Востаннє редагувалось jj1981ua в Чет 05 вер, 2019 21:34, всього редагувалось 1 раз.
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78, Serg-ik... пополняется
jj1981ua
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 21:31

  asti написав:Филадельфию кто-то рассматривает?

Я пытался, но там, пока, кроме части забора и уже раздутых цен, пока, ничего не видно.
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 21:34

  jj1981ua написав:
  pesikot написав:
  jj1981ua написав:а наши власти оккупированы грантоедами и либерастами

Ольгинец, "гранатоеды" и "либерасты" - такую фразеологию в вашей РФ используют.
моя -Украина, если что) и я в Киеве. ну а то, что грантоеды и соросята заполонили всю власть и добивают экономику - не так? есть возражения? по сути и без тупой шоколадной пропаганды.
  Прохожий написав:
  jj1981ua написав:в 2009 была продана 1ха на русановке, а летом 2010 откуплена там же 2ха + аренда за почти 2 года на подоле

о, начался вечер акуительных историй :mrgreen:
уже в конце 2008го продажам пришел писец полный но вы продолжайте...

обе сделки реальные, а верить или нет - ваше дело


Жертва Раша тв. Сорос ему в портки серит:)
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 21:36

  trololo написав:Жертва Раша тв. Сорос ему в портки серит:)

ну тв я никакое не смотрю - ни укр ни раша. ну а если вы рады, что вашу страну нагибают - то не все такие. и да - сорос и все его фонды и прихлебатели - га..но для моей страны.
а вот вы явно жертва шоколадной пропаганды и "путин нападе"
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78, Serg-ik... пополняется
jj1981ua
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