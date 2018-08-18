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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 05 вер, 2019 20:27
Первый написав:
Читаючи гілку розумію, що талантами земля українська багата. Адже п..ть то не мішки перекладати.
У одного 200 дол за квадрат збудувати і продати квадрат в новобудові в кількості 20 млн кв м, у інших цемент роблять на газу....
Цікаво, коли стрельнуть ці стартапи? Жую попкорн:-) тре ще ящик придбати. Збираю гроші. Я Перший клієнт на 100 метрову трьоху по 200 дол за квадрат на осокорках. Черга за мною платна.
Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)
А чем по твоему клинкер спекают? На кизяках?
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Vadim V
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Додано: Чет 05 вер, 2019 20:33
Филадельфию кто-то рассматривает?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Чет 05 вер, 2019 20:37
jj1981ua написав:
в 2009 была продана 1ха на русановке, а летом 2010 откуплена там же 2ха + аренда за почти 2 года на подоле
о, начался вечер акуительных историй
уже в конце 2008го продажам пришел писец полный но вы продолжайте...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 05 вер, 2019 20:57
Vadim V написав: Первый написав:
Читаючи гілку розумію, що талантами земля українська багата. Адже п..ть то не мішки перекладати.
У одного 200 дол за квадрат збудувати і продати квадрат в новобудові в кількості 20 млн кв м, у інших цемент роблять на газу....
Цікаво, коли стрельнуть ці стартапи? Жую попкорн:-) тре ще ящик придбати. Збираю гроші. Я Перший клієнт на 100 метрову трьоху по 200 дол за квадрат на осокорках. Черга за мною платна.
Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)
А чем по твоему клинкер спекают? На кизяках?
Намагалися і на кізяках. Але "кізяки" були неякісні, тому продовжують на вугіллі, але мріють про "кізяки".
Таланти куди не плюнь;-)
Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)
Всім процвітання!
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Додано: Чет 05 вер, 2019 21:10
remark написав:Оранжевый-хит сезона
Не понятно, чем он Вас привлекает, медовый)?
Близость к центру и цена, в мае там были однухи 25500 сейчас 32500, но если курс в гору пойдет то будет 30000 за 40 квадратов
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Додано: Чет 05 вер, 2019 21:31
pesikot написав: jj1981ua написав:
а наши власти оккупированы грантоедами и либерастами
Ольгинец, "гранатоеды" и "либерасты" - такую фразеологию в вашей РФ используют.
моя -Украина, если что) и я в Киеве. ну а то, что грантоеды и соросята заполонили всю власть и добивают экономику - не так? есть возражения? по сути и без тупой шоколадной пропаганды.
Прохожий написав: jj1981ua написав:
в 2009 была продана 1ха на русановке, а летом 2010 откуплена там же 2ха + аренда за почти 2 года на подоле
о, начался вечер акуительных историй
уже в конце 2008го продажам пришел писец полный но вы продолжайте...
обе сделки реальные, а верить или нет - ваше дело
Первый написав:
А ліберасти це хто?????
это пренебрежительное название либералов и либертарианцев, основа мировозрения которых сводится к тому, что "рынок сам все отрегулирует если ему не мешать" и "гос контроль и вмешательство - это зло" (сильно упростил, но я их философию понимаю так).
Востаннє редагувалось jj1981ua
в Чет 05 вер, 2019 21:34, всього редагувалось 1 раз.
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78, Serg-ik... пополняется
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Додано: Чет 05 вер, 2019 21:31
asti написав:
Филадельфию кто-то рассматривает?
Я пытался, но там, пока, кроме части забора и уже раздутых цен, пока, ничего не видно.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 21:34
jj1981ua написав: pesikot написав: jj1981ua написав:
а наши власти оккупированы грантоедами и либерастами
Ольгинец, "гранатоеды" и "либерасты" - такую фразеологию в вашей РФ используют.
моя -Украина, если что) и я в Киеве. ну а то, что грантоеды и соросята заполонили всю власть и добивают экономику - не так? есть возражения? по сути и без тупой шоколадной пропаганды.
Прохожий написав: jj1981ua написав:
в 2009 была продана 1ха на русановке, а летом 2010 откуплена там же 2ха + аренда за почти 2 года на подоле
о, начался вечер акуительных историй
уже в конце 2008го продажам пришел писец полный но вы продолжайте...
обе сделки реальные, а верить или нет - ваше дело
Жертва Раша тв. Сорос ему в портки серит:)
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Чет 05 вер, 2019 21:36
trololo написав:
Жертва Раша тв. Сорос ему в портки серит:)
ну тв я никакое не смотрю - ни укр ни раша. ну а если вы рады, что вашу страну нагибают - то не все такие. и да - сорос и все его фонды и прихлебатели - га..но для моей страны.
а вот вы явно жертва шоколадной пропаганды и "путин нападе"
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78, Serg-ik... пополняется
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jj1981ua
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