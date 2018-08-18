Додано: Чет 05 вер, 2019 21:57

Vlad442 написав: investorkiev написав: Ребята, сейчас не до шуток, серьезный вопрос коллективному форумному разуму.



Общаюсь с братом, прорабатываем такой вариант:



У него имеется своя трешка в доме 2007-2008 годов постройки, в которой живет семья, около 100кв.м.



Имеет ли смысл сейчас ее продать, пока это можно сделать, за актуальные деньги (минимум 160, максимум 180). Пожить в аренде 1-2 года (цена аналогичной аренды будет тысяч 30 грн/мес-35тыс.



И на волне приближающегося кризиса потом откупить что-то в два раза дешевле чем сейчас? Ну или центрее, или большей площади/ моднее МОПы/ближе к центру?



По сути классическая дилема теплотехника Юры с его Бпс?



Нужен совет. Все таки жилье семьи, серьезный вопрос. Ребята, сейчас не до шуток, серьезный вопрос коллективному форумному разуму.Общаюсь с братом, прорабатываем такой вариант:У него имеется своя трешка в доме 2007-2008 годов постройки, в которой живет семья, около 100кв.м.Имеет ли смысл сейчас ее продать, пока это можно сделать, за актуальные деньги (минимум 160, максимум 180). Пожить в аренде 1-2 года (цена аналогичной аренды будет тысяч 30 грн/мес-35тыс.И на волне приближающегося кризиса потом откупить что-то в два раза дешевле чем сейчас? Ну или центрее, или большей площади/ моднее МОПы/ближе к центру?По сути классическая дилема теплотехника Юры с его Бпс?Нужен совет. Все таки жилье семьи, серьезный вопрос.

Скажите брату, что нужно разделять инвестиционные и личные деньги железобетонной стеной. Разделять игры, спекуляции и качество жизни. Деньги должны приносить удовольствие, а не быть вещью в себе - деньги ради денег.

Он живет в своей квартире. Это его жизнь. Срываться с места, несколько раз переезжать, мотаться по арендным квартирам, менять школу ребенку ради призрачного выигрыша пары десятков метров (лучшей локации) через 5-10 лет? Убить массу времени и сил на поиски, аренды, переезды ради +50 тыс в лучшем случае или -50 в худшем?

Это из серии переехать жить в офис, чтобы экономить на коммуналке дома. Скажите брату, что нужно разделять инвестиционные и личные деньги железобетонной стеной. Разделять игры, спекуляции и качество жизни. Деньги должны приносить удовольствие, а не быть вещью в себе - деньги ради денег.Он живет в своей квартире. Это его жизнь. Срываться с места, несколько раз переезжать, мотаться по арендным квартирам, менять школу ребенку ради призрачного выигрыша пары десятков метров (лучшей локации) через 5-10 лет? Убить массу времени и сил на поиски, аренды, переезды ради +50 тыс в лучшем случае или -50 в худшем?Это из серии переехать жить в офис, чтобы экономить на коммуналке дома.

Вроде как да, но нет.После вдумчивого обсуждения этой стратегии (не один час), по пунктам на ваши возражения:- в другую школу переводить не нужно, более того - жизнь менять не нужно - арендовать подразумевается в его-же или паре соседних комплексов - благо трешек там под аренду есть достаточно. Дело в том, что это сейчас строят по 10 однушек на этаже, а лет 10 назад строили в основном двушки-трешки, по 100-120 и даже по 140 метров (т.н. ющенковки). Народ их брал для себя, и соответственно делал дорогие ремонты, дорогая мебель и т.д. Может и вышедшая из моды, но жить можно. За 10 лет у многих обстоятельства поменялись - кто-то уехал, кто-то развелся/женился/умер и теперь эти трешки стоят без дела - продавать их не хотят по нашей национальной традиции (це ж нерухомисть!), а в аренду сдают.Поэтому локацию не меняем - ребенок ходит в ту же школу, жена - в те же салоны красоты и фитнесы.-аренда трешек очень дешевая. явный неликвид на рынке аренды. особенно трешек по 100+метров. Как пример могу привести трешки в Изумрудном по аренде 30-35тыс грн (120кв м ), при этом однушка в Квартете через дорогу по аренде 25 тыс грн (45кв.м.). При этом Квартет как комплекс хуже (нет паркинга, над дорогой, близко к вокзалу, нет территории совсем), но модные МОПы и свежий дом. Плюс думаю что еще можно утоптать хозяев уступить на аренде трешки, особенно если не в сезон.-деньгами от продажи он не собирается рисковать. Они целевые - на покупку новой квартиры. Просто хочется квартиру получше/центрее/больше + сдачу (в зависимости от суммы сдачи - или на паркинг в новом доме где купит, или на еще одну машину, или на однушку под аренду, или на все сразу)) . Тут рисков не много, чисто транзакционные - что может пойти не так? В крайнем случае за эту сумму (160-180куе) он трешку и сейчас откупит, ну максимум потеряет на аренде чужой квартиры за 12-18-24 месяца. Но это покрывается с текущих доходов, так что не смертельно.