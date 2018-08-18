Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Глядя в видосах Варламова на то, что из себя представляет рынок недвиги СПБ - ну его нах по любой цене.
Варламов очень субъективен. Остин он тоже обхаял. Он был в Рудисе в 10 минутах ходьбы от моих апартов. Я вот завтра пойду по ОП. Наверное, когда кризис начнётся, возьму 50k потребительского не целевого кредита в США под 4-5%, 20k у себя сниму с 401k под 6%( тут проценты самому себе платить ) и влошусь в 3 студии на окраине возле метро Девяткино. По миом прикидкам только 3 студии будут генерировать чистыми так, что за 7-8 лет отдам кредит(без учета долга 401). Через лет 10 их солью и куплю дом с США. Как Вам мой бизнеса план?
Отличный план. Метро девяткино это где то район мурино. Там где уже несколько лет студии в 20-22 метра кв стоят приблизительно по 2 млн руб. И производятся сумасшедшими темпами. Берите, интересно будет понаблюдать на примере.
Ну, що тут скажеш ?? Реформи у надійних руках: "Семья нового премьер-министра Украины Алексея Гончарука задолжала около 21 тысячи гривень за коммунальные услуги в Чернигове. Данные были получены из судебных приказов Деснянского районного суда города. Как стало известно, коммунальные предприятия несколько раз подавали на самого Гончарука, его брата Олега и еще одну родственницу в суд. В 2012 и 2014 годах их обязали выплатить 8400 и 7800 гривень "Облтеплокомунэнерго". В 2011 и 2015 году суд подтвердил задолженность семьи премьера в размере 4000 грн перед ЖЭКом. Также более 1000 грн обязали заплатить премьера и его родных в 2011 и 2014 году "Черниговгазу". Общая сумма долга семьи Гончарука за коммунальные услуги составляла более 21 000 гривень. Были ли они уплачены, неизвестно. Гончарук прокомментировал информацию о задолженности, заявив, что уже 19 лет не живет в Чернигове и пообещал связаться с братом для прояснения ситуации. После этого он перестал отвечать журналистам". https://курс.ком.юа/novost/129934-u-pre ... ommunalke/
investorkiev написав:Ребята, сейчас не до шуток, серьезный вопрос коллективному форумному разуму.
Общаюсь с братом, прорабатываем такой вариант:
У него имеется своя трешка в доме 2007-2008 годов постройки, в которой живет семья, около 100кв.м.
Имеет ли смысл сейчас ее продать, пока это можно сделать, за актуальные деньги (минимум 160, максимум 180). Пожить в аренде 1-2 года (цена аналогичной аренды будет тысяч 30 грн/мес-35тыс.
И на волне приближающегося кризиса потом откупить что-то в два раза дешевле чем сейчас? Ну или центрее, или большей площади/ моднее МОПы/ближе к центру?
По сути классическая дилема теплотехника Юры с его Бпс?
Нужен совет. Все таки жилье семьи, серьезный вопрос.
Скажите брату, что нужно разделять инвестиционные и личные деньги железобетонной стеной. Разделять игры, спекуляции и качество жизни. Деньги должны приносить удовольствие, а не быть вещью в себе - деньги ради денег. Он живет в своей квартире. Это его жизнь. Срываться с места, несколько раз переезжать, мотаться по арендным квартирам, менять школу ребенку ради призрачного выигрыша пары десятков метров (лучшей локации) через 5-10 лет? Убить массу времени и сил на поиски, аренды, переезды ради +50 тыс в лучшем случае или -50 в худшем? Это из серии переехать жить в офис, чтобы экономить на коммуналке дома.
investorkiev написав:Ребята, сейчас не до шуток, серьезный вопрос коллективному форумному разуму.
Общаюсь с братом, прорабатываем такой вариант:
У него имеется своя трешка в доме 2007-2008 годов постройки, в которой живет семья, около 100кв.м.
Имеет ли смысл сейчас ее продать, пока это можно сделать, за актуальные деньги (минимум 160, максимум 180). Пожить в аренде 1-2 года (цена аналогичной аренды будет тысяч 30 грн/мес-35тыс.
И на волне приближающегося кризиса потом откупить что-то в два раза дешевле чем сейчас? Ну или центрее, или большей площади/ моднее МОПы/ближе к центру?
По сути классическая дилема теплотехника Юры с его Бпс?
Нужен совет. Все таки жилье семьи, серьезный вопрос.
Скажите брату, что нужно разделять инвестиционные и личные деньги железобетонной стеной. Разделять игры, спекуляции и качество жизни. Деньги должны приносить удовольствие, а не быть вещью в себе - деньги ради денег. Он живет в своей квартире. Это его жизнь. Срываться с места, несколько раз переезжать, мотаться по арендным квартирам, менять школу ребенку ради призрачного выигрыша пары десятков метров (лучшей локации) через 5-10 лет? Убить массу времени и сил на поиски, аренды, переезды ради +50 тыс в лучшем случае или -50 в худшем? Это из серии переехать жить в офис, чтобы экономить на коммуналке дома.
А что там с пирамидой продаж Аркады? Я так понимаю что Аваков поставив своего министра инфраструктуры не собирается отказываться от строительного бизнеса.
investorkiev написав:Ребята, сейчас не до шуток, серьезный вопрос коллективному форумному разуму.
Общаюсь с братом, прорабатываем такой вариант:
У него имеется своя трешка в доме 2007-2008 годов постройки, в которой живет семья, около 100кв.м.
Имеет ли смысл сейчас ее продать, пока это можно сделать, за актуальные деньги (минимум 160, максимум 180). Пожить в аренде 1-2 года (цена аналогичной аренды будет тысяч 30 грн/мес-35тыс.
И на волне приближающегося кризиса потом откупить что-то в два раза дешевле чем сейчас? Ну или центрее, или большей площади/ моднее МОПы/ближе к центру?
По сути классическая дилема теплотехника Юры с его Бпс?
Нужен совет. Все таки жилье семьи, серьезный вопрос.
Скажите брату, что нужно разделять инвестиционные и личные деньги железобетонной стеной. Разделять игры, спекуляции и качество жизни. Деньги должны приносить удовольствие, а не быть вещью в себе - деньги ради денег. Он живет в своей квартире. Это его жизнь. Срываться с места, несколько раз переезжать, мотаться по арендным квартирам, менять школу ребенку ради призрачного выигрыша пары десятков метров (лучшей локации) через 5-10 лет? Убить массу времени и сил на поиски, аренды, переезды ради +50 тыс в лучшем случае или -50 в худшем? Это из серии переехать жить в офис, чтобы экономить на коммуналке дома.
Если человек верит в скорый и глубокий экономический кризис - надо действовать. Опять же дом 2007-2008гг уже безнадежно устарел. Жалеть о нем нечего -в любом случае надо продавать.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 05 вер, 2019 21:57, всього редагувалось 1 раз.
investorkiev написав:Ребята, сейчас не до шуток, серьезный вопрос коллективному форумному разуму.
Общаюсь с братом, прорабатываем такой вариант:
У него имеется своя трешка в доме 2007-2008 годов постройки, в которой живет семья, около 100кв.м.
Имеет ли смысл сейчас ее продать, пока это можно сделать, за актуальные деньги (минимум 160, максимум 180). Пожить в аренде 1-2 года (цена аналогичной аренды будет тысяч 30 грн/мес-35тыс.
И на волне приближающегося кризиса потом откупить что-то в два раза дешевле чем сейчас? Ну или центрее, или большей площади/ моднее МОПы/ближе к центру?
По сути классическая дилема теплотехника Юры с его Бпс?
Нужен совет. Все таки жилье семьи, серьезный вопрос.
Скажите брату, что нужно разделять инвестиционные и личные деньги железобетонной стеной. Разделять игры, спекуляции и качество жизни. Деньги должны приносить удовольствие, а не быть вещью в себе - деньги ради денег. Он живет в своей квартире. Это его жизнь. Срываться с места, несколько раз переезжать, мотаться по арендным квартирам, менять школу ребенку ради призрачного выигрыша пары десятков метров (лучшей локации) через 5-10 лет? Убить массу времени и сил на поиски, аренды, переезды ради +50 тыс в лучшем случае или -50 в худшем? Это из серии переехать жить в офис, чтобы экономить на коммуналке дома.
Вроде как да, но нет.
После вдумчивого обсуждения этой стратегии (не один час), по пунктам на ваши возражения:
- в другую школу переводить не нужно, более того - жизнь менять не нужно - арендовать подразумевается в его-же или паре соседних комплексов - благо трешек там под аренду есть достаточно. Дело в том, что это сейчас строят по 10 однушек на этаже, а лет 10 назад строили в основном двушки-трешки, по 100-120 и даже по 140 метров (т.н. ющенковки). Народ их брал для себя, и соответственно делал дорогие ремонты, дорогая мебель и т.д. Может и вышедшая из моды, но жить можно. За 10 лет у многих обстоятельства поменялись - кто-то уехал, кто-то развелся/женился/умер и теперь эти трешки стоят без дела - продавать их не хотят по нашей национальной традиции (це ж нерухомисть!), а в аренду сдают. Поэтому локацию не меняем - ребенок ходит в ту же школу, жена - в те же салоны красоты и фитнесы.
-аренда трешек очень дешевая. явный неликвид на рынке аренды. особенно трешек по 100+метров. Как пример могу привести трешки в Изумрудном по аренде 30-35тыс грн (120кв м ), при этом однушка в Квартете через дорогу по аренде 25 тыс грн (45кв.м.). При этом Квартет как комплекс хуже (нет паркинга, над дорогой, близко к вокзалу, нет территории совсем), но модные МОПы и свежий дом. Плюс думаю что еще можно утоптать хозяев уступить на аренде трешки, особенно если не в сезон.
-деньгами от продажи он не собирается рисковать. Они целевые - на покупку новой квартиры. Просто хочется квартиру получше/центрее/больше + сдачу (в зависимости от суммы сдачи - или на паркинг в новом доме где купит, или на еще одну машину, или на однушку под аренду, или на все сразу)) . Тут рисков не много, чисто транзакционные - что может пойти не так? В крайнем случае за эту сумму (160-180куе) он трешку и сейчас откупит, ну максимум потеряет на аренде чужой квартиры за 12-18-24 месяца. Но это покрывается с текущих доходов, так что не смертельно.
trololo написав:Жертва Раша тв. Сорос ему в портки серит:)
ну тв я никакое не смотрю - ни укр ни раша. ну а если вы рады, что вашу страну нагибают - то не все такие. и да - сорос и все его фонды и прихлебатели - га..но для моей страны. а вот вы явно жертва шоколадной пропаганды и "путин нападе"
Путин уже напал. Сорос Украине ничего плохого не сделал. Вы жертва Раша тв. Это факты
Оранжевый-хит сезона написав:А что там с пирамидой продаж Аркады? Я так понимаю что Аваков поставив своего министра инфраструктуры не собирается отказываться от строительного бизнеса.
Аркада легла. Ставка не сыграла. Деньги списаны и забыты. Вопрос закрыт. Я с момента появления на форуме прогнозировал такой сценарий. Что окно заработать легкие безрисковые деньги на котлованах скоро закончится. Когда выскочил хороший вариант в начале 18-ого, поступил вопреки своим прогнозам и рискнул небольшими деньгами. Как в казино. Мог выиграть +100%, мог проиграть. Проиграл. Не расстроился. Нельзя всегда выигрывать. На сданных домах Аркады заработал намного больше. Повезло что проскочил. Не понимаю, что на меня нашло, когда в 16-ом вложил туда все свободные деньги - все яйца в одну корзину. На меня это не похоже. Замешкался на несколько месяцев и потерял бы очень болезненную для меня сумму. Все хорошо, что хорошо (или почти хорошо) заканчивается.