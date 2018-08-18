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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 05 вер, 2019 22:23
Vlad442 написав: investorkiev написав:
Ребята, сейчас не до шуток, серьезный вопрос коллективному форумному разуму.
Общаюсь с братом, прорабатываем такой вариант:
У него имеется своя трешка в доме 2007-2008 годов постройки, в которой живет семья, около 100кв.м.
Имеет ли смысл сейчас ее продать, пока это можно сделать, за актуальные деньги (минимум 160, максимум 180). Пожить в аренде 1-2 года (цена аналогичной аренды будет тысяч 30 грн/мес-35тыс.
И на волне приближающегося кризиса потом откупить что-то в два раза дешевле чем сейчас? Ну или центрее, или большей площади/ моднее МОПы/ближе к центру?
По сути классическая дилема теплотехника Юры с его Бпс?
Нужен совет. Все таки жилье семьи, серьезный вопрос.
Скажите брату, что нужно разделять инвестиционные и личные деньги железобетонной стеной. Разделять игры, спекуляции и качество жизни. Деньги должны приносить удовольствие, а не быть вещью в себе - деньги ради денег.
Он живет в своей квартире. Это его жизнь. Срываться с места, несколько раз переезжать, мотаться по арендным квартирам, менять школу ребенку ради призрачного выигрыша пары десятков метров (лучшей локации) через 5-10 лет? Убить массу времени и сил на поиски, аренды, переезды ради +50 тыс в лучшем случае или -50 в худшем?
Это из серии переехать жить в офис, чтобы экономить на коммуналке дома.
Погоджуюсь, бо по іронії долі все трапляється не так,як планувалося.
Ризик не повинен бути на останні грощі.
Де він виручені за квартиру грощі кілька років зберегати збирається, в арендованій хаті?
А якщо вкрадуть ті грощі?
А якщо суттєве зниження цін буде не зараз, а років так за 5, а зараз, навпаки піде зростання і ціни потім навіть на сьогодняшні не повернуться?
Тобто не варто цього робити.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 22:27
Риск - благородное дело. Тем более поменять дом 2008 года в столице воюющего государства с постоянным риском девальвации
на твердую валюту - какой это нафиг риск? Это самая безрисковая операция, которую только можно себе представить. Продавать не думая!
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Додано: Чет 05 вер, 2019 22:40
ihorkyiv написав:
Ну, що тут скажеш ?? Реформи у надійних руках: "Семья нового премьер-министра Украины Алексея Гончарука задолжала около 21 тысячи гривень за коммунальные услуги в Чернигове.
Данные были получены из судебных приказов Деснянского районного суда города.
Как стало известно, коммунальные предприятия несколько раз подавали на самого Гончарука, его брата Олега и еще одну родственницу в суд. В 2012 и 2014 годах их обязали выплатить 8400 и 7800 гривень "Облтеплокомунэнерго".
В 2011 и 2015 году суд подтвердил задолженность семьи премьера в размере 4000 грн перед ЖЭКом.
Также более 1000 грн обязали заплатить премьера и его родных в 2011 и 2014 году "Черниговгазу". Общая сумма долга семьи Гончарука за коммунальные услуги составляла более 21 000 гривень. Были ли они уплачены, неизвестно.
Гончарук прокомментировал информацию о задолженности, заявив, что уже 19 лет не живет в Чернигове и пообещал связаться с братом для прояснения ситуации. После этого он перестал отвечать журналистам". https://курс.ком.юа/novost/129934-u-premera-nashlis-rekordnie-dolgi-po-kommunalke/
19 лет он не живёт в Чернигове, что вы хотите от него...
Это как сейчас сержику звонить и спрашивать о долге за ком услуги на его малой родине.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 22:50
trololo написав: jj1981ua написав: trololo написав:
Жертва Раша тв. Сорос ему в портки серит:)
ну тв я никакое не смотрю - ни укр ни раша. ну а если вы рады, что вашу страну нагибают - то не все такие. и да - сорос и все его фонды и прихлебатели - га..но для моей страны.
а вот вы явно жертва шоколадной пропаганды и "путин нападе"
Путин уже напал. Сорос Украине ничего плохого не сделал. Вы жертва Раша тв. Это факты
жертва, не смотрящая тв?)
вот кто тут жертва - это вы. явно шоколадных каналов пересмотрели и армовиром прониклись (лозунги для лохов 19 века). гуманитарные патриоты так сказать. странно, что вы на укр не перешли) патриоты они такие патриоты)
и про сороса - у вас видно стокгольмский синдром. страну расхерачили в правовом и экономическом смысле, а так да - ничего плохого.
airmax78 написав:
Риск - благородное дело. Тем более поменять дом 2008 года в столице воюющего государства с постоянным риском девальвации
на твердую валюту - какой это нафиг риск? Это самая безрисковая операция, которую только можно себе представить. Продавать не думая!
вот только сегодня снаряды пролетали... у окна. и так 5 лет)
Востаннє редагувалось jj1981ua
в Чет 05 вер, 2019 22:53, всього редагувалось 1 раз.
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78, Serg-ik... пополняется
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Додано: Чет 05 вер, 2019 22:51
Знакомый в начале года продал единственную квартиру, потому-что маленькая. Счас с его слов уже -10-15%. Плюс за счет аренды стал тратить больше, чем доход семьи. То есть до простого улучшения жилищных условий, на которых не хватало 10к, которых не было в наличии, уже не хватает 25к.
А философия простая богатые становятся зачастую богаче, а бедные загоняют себя в рамки и зачастую становятся еще беднее.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 22:52
hume написав:
19 лет он не живёт в Чернигове, что вы хотите от него...
Это как сейчас сержику звонить и спрашивать о долге за ком услуги на его малой родине.
Коммунальное рабство никто не отменял. Прописан - значит должен солидарно платить мзду.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 22:55
airmax78 написав:
Опять же дом 2007-2008гг уже безнадежно устарел. Жалеть о нем нечего -в любом случае надо продавать.
Это заблуждение. Дома 2007-2008 года уже как минимум делалались с горизонтальной разводкой ЦО, а также внутренним утеплением в виде пеноблоков или гипсокартона с ватой.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 22:57
Бывалый написав:
Знакомый в начале года продал единственную квартиру, потому-что маленькая. Счас с его слов уже -10-15%. Плюс за счет аренды стал тратить больше, чем доход семьи. То есть до простого улучшения жилищных условий, на которых не хватало 10к, которых не было в наличии, уже не хватает 25к.
А философия простая богатые становятся зачастую богаче, а бедные загоняют себя в рамки и зачастую становятся еще беднее.
не совсем верно. с начала года пошел очевидный загон оленей - тупо рост ценников без увеличения спроса и сделок. так что ваш знакомый пусть не очкует, а потерпит и все выгорит.
а вообще я хоть и в контрах с investorkiev, но всем кто считает что не будет обвала за 2019-2020 предлагаю пари - ну хоть развлечемся!
на вискарь (хотя тут слышал отголоски нехорошей истории)
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78, Serg-ik... пополняется
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Додано: Чет 05 вер, 2019 22:59
Бывалый написав:
Знакомый в начале года продал единственную квартиру, потому-что маленькая. Счас с его слов уже -10-15%. Плюс за счет аренды стал тратить больше, чем доход семьи. То есть до простого улучшения жилищных условий, на которых не хватало 10к, которых не было в наличии, уже не хватает 25к.
А философия простая богатые становятся зачастую богаче, а бедные загоняют себя в рамки и зачастую становятся еще беднее.
И что ваш знакомый планирует делать? снимать хоть 10 лет, пока цены не упадут и не откупит назад жилье?
Он хочет купить только готовое?
Потому что в описываемом мною случае речь даже скорее идет не о покупке готового, а о покупке "воздуха" у вменяемого застройщика, что-бы эффект был сильнее.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 23:06
jj1981ua написав:
а вообще я хоть и в контрах с investorkiev, но всем кто считает что не будет обвала за 2019-2020 предлагаю пари
вот не знаю что мы в контрах, но по обвалу у меня двойственное чуство.
Я почти уверен что он будет, но если честно - я думал он уже будет в 2018 году, осенью-зимой.
С тех пор уже скоро год как пройдет, а мы видим активный рост во всех направлениях.
Мы очень зависим от мировой экономики, а она поменялась. Если раньше мы понимали что Центробанки понизят ставку до нуля - и если не поможет или не успели, то вот и он - кризис.
Сейчас мы видим что ноль - это только начало, и Центробанки не стесняясь будут валить в отрицательные величины, и как это все отразится на мировой экономике не знает никто, все переворачивается с ног на голову.
И сколько продлится такая ситуация - хз.
Знаете как в анекдоте: "экономисты успешно предсказали 10 из последних 2 кризисов".
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