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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 16261627162816291630>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 222
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
69
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
27
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 23:09

  investorkiev написав:
  jj1981ua написав:а вообще я хоть и в контрах с investorkiev, но всем кто считает что не будет обвала за 2019-2020 предлагаю пари


вот не знаю что мы в контрах, но по обвалу у меня двойственное чуство.

Я почти уверен что он будет, но если честно - я думал он уже будет в 2018 году, осенью-зимой.

С тех пор уже скоро год как пройдет, а мы видим активный рост во всех направлениях.

Мы очень зависим от мировой экономики, а она поменялась. Если раньше мы понимали что Центробанки понизят ставку до нуля - и если не поможет или не успели, то вот и он - кризис.
Сейчас мы видим что ноль - это только начало, и Центробанки не стесняясь будут валить в отрицательные величины, и как это все отразится на мировой экономике не знает никто, все переворачивается с ног на голову.
И сколько продлится такая ситуация - хз.

Знаете как в анекдоте: "экономисты успешно предсказали 10 из последних 2 кризисов".

Без девала обвала не будет.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 23:21

  investorkiev написав:
  jj1981ua написав:а вообще я хоть и в контрах с investorkiev, но всем кто считает что не будет обвала за 2019-2020 предлагаю пари


вот не знаю что мы в контрах, но по обвалу у меня двойственное чуство.

Я почти уверен что он будет, но если честно - я думал он уже будет в 2018 году, осенью-зимой.

С тех пор уже скоро год как пройдет, а мы видим активный рост во всех направлениях.

Мы очень зависим от мировой экономики, а она поменялась. Если раньше мы понимали что Центробанки понизят ставку до нуля - и если не поможет или не успели, то вот и он - кризис.
Сейчас мы видим что ноль - это только начало, и Центробанки не стесняясь будут валить в отрицательные величины, и как это все отразится на мировой экономике не знает никто, все переворачивается с ног на голову.
И сколько продлится такая ситуация - хз.

Знаете как в анекдоте: "экономисты успешно предсказали 10 из последних 2 кризисов".

да, предрекают давно, но аж на вискарь я готов рискнуть)
мне добавляет уверенности "сила и независимость" нашей экономики)
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78, Serg-ik... пополняется
jj1981ua
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 23:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Так дело не в нашей экономике (тут мы уже несколько лет как зомби под капельницей), а в мировой. Будет там кризис - накроет и нас, тут точно без кратного девала не обойдется.

А если мировая экономика обойдется без кризиса - то и мы будем вяленько болтаться годами.

В этом то и вопрос.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 23:36

  jj1981ua написав:и про сороса - у вас видно стокгольмский синдром. страну расхерачили в правовом и экономическом смысле, а так да - ничего плохого.


Страну расхерачили путинские грады. Сорос делал Украине да и всему миру только хорошее. С чего вата его так ненавидит?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 23:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  trololo написав:Сорос делал Украине да и всему миру только хорошее.


Раз Сорос разбогател - значит кто-то обеднел. Т.е. ничего хорошего он не делал по определению )))
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 23:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Центробанки не стесняясь будут валить в отрицательные величины, и как это все отразится на мировой экономике не знает никто, все переворачивается с ног на голову.
И сколько продлится такая ситуация - хз.


Кризис 2008го случился потому что его никто не ждал и никто небыл готов. Сейчас же все наоборот, все чего-то ждут и у всех есть антикризисный план. В таких условиях у него просто нет шансов начаться. Ну или он пойдет совсем по другому сценарию, например гиппер по доллару, и тогда недвига наоборот номинально вырастет моментом в разы.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 23:47

  Alex6 написав:
  trololo написав:Сорос делал Украине да и всему миру только хорошее.


Раз Сорос разбогател - значит кто-то обеднел. Т.е. ничего хорошего он не делал по определению )))

Спорное утверждение. Если растет капитализация глобальная активов, то идет перераспределение новых денег, и никто не проигрывает. И пока конца этому процессу в мире не видно - проигравших нет.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 23:48

  trololo написав:
  jj1981ua написав:и про сороса - у вас видно стокгольмский синдром. страну расхерачили в правовом и экономическом смысле, а так да - ничего плохого.


Страну расхерачили путинские грады. Сорос делал Украине да и всему миру только хорошее. С чего вата его так ненавидит?

как по мне - и путин и сорос - для нас и то и то - зло.
ну про сороса и хорошее - это вы загнули. серожа лещ? или мустафа внаем? или альбинос? признавайся как звать!
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78, Serg-ik... пополняется
jj1981ua
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 23:48

  Alex6 написав:
  trololo написав:Сорос делал Украине да и всему миру только хорошее.


Раз Сорос разбогател - значит кто-то обеднел. Т.е. ничего хорошего он не делал по определению )))

Ничем не лучше и не хуже других трейдеров. Но много заработанного отдал на хорошие дела.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 23:49

  Zebra написав:
  Alex6 написав:
  trololo написав:Сорос делал Украине да и всему миру только хорошее.


Раз Сорос разбогател - значит кто-то обеднел. Т.е. ничего хорошего он не делал по определению )))

Спорное утверждение. Если растет капитализация глобальная активов, то идет перераспределение новых денег, и никто не проигрывает. И пока конца этому процессу в мире не видно - проигравших нет.


нет, не верный подход, надо мерять относительно

если ваш капитал растет быстрее глобальной капитализации - значит вы в плюсе, если медленнее или совсем не растет - значит вас просто грабят средь бела дня и без оружия
Alex6
 
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