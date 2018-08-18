investorkiev написав:

jj1981ua написав: а вообще я хоть и в контрах с investorkiev, но всем кто считает что не будет обвала за 2019-2020 предлагаю пари а вообще я хоть и в контрах с investorkiev, но всем кто считает что не будет обвала за 2019-2020 предлагаю пари

вот не знаю что мы в контрах, но по обвалу у меня двойственное чуство.Я почти уверен что он будет, но если честно - я думал он уже будет в 2018 году, осенью-зимой.С тех пор уже скоро год как пройдет, а мы видим активный рост во всех направлениях.Мы очень зависим от мировой экономики, а она поменялась. Если раньше мы понимали что Центробанки понизят ставку до нуля - и если не поможет или не успели, то вот и он - кризис.Сейчас мы видим что ноль - это только начало, и Центробанки не стесняясь будут валить в отрицательные величины, и как это все отразится на мировой экономике не знает никто, все переворачивается с ног на голову.И сколько продлится такая ситуация - хз.Знаете как в анекдоте: "экономисты успешно предсказали 10 из последних 2 кризисов".