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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 05 вер, 2019 23:09
investorkiev написав: jj1981ua написав:
а вообще я хоть и в контрах с investorkiev, но всем кто считает что не будет обвала за 2019-2020 предлагаю пари
вот не знаю что мы в контрах, но по обвалу у меня двойственное чуство.
Я почти уверен что он будет, но если честно - я думал он уже будет в 2018 году, осенью-зимой.
С тех пор уже скоро год как пройдет, а мы видим активный рост во всех направлениях.
Мы очень зависим от мировой экономики, а она поменялась. Если раньше мы понимали что Центробанки понизят ставку до нуля - и если не поможет или не успели, то вот и он - кризис.
Сейчас мы видим что ноль - это только начало, и Центробанки не стесняясь будут валить в отрицательные величины, и как это все отразится на мировой экономике не знает никто, все переворачивается с ног на голову.
И сколько продлится такая ситуация - хз.
Знаете как в анекдоте: "экономисты успешно предсказали 10 из последних 2 кризисов".
Без девала обвала не будет.
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Zebra
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Додано: Чет 05 вер, 2019 23:21
investorkiev написав: jj1981ua написав:
а вообще я хоть и в контрах с investorkiev, но всем кто считает что не будет обвала за 2019-2020 предлагаю пари
вот не знаю что мы в контрах, но по обвалу у меня двойственное чуство.
Я почти уверен что он будет, но если честно - я думал он уже будет в 2018 году, осенью-зимой.
С тех пор уже скоро год как пройдет, а мы видим активный рост во всех направлениях.
Мы очень зависим от мировой экономики, а она поменялась. Если раньше мы понимали что Центробанки понизят ставку до нуля - и если не поможет или не успели, то вот и он - кризис.
Сейчас мы видим что ноль - это только начало, и Центробанки не стесняясь будут валить в отрицательные величины, и как это все отразится на мировой экономике не знает никто, все переворачивается с ног на голову.
И сколько продлится такая ситуация - хз.
Знаете как в анекдоте: "экономисты успешно предсказали 10 из последних 2 кризисов".
да, предрекают давно, но аж на вискарь я готов рискнуть)
мне добавляет уверенности "сила и независимость" нашей экономики)
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78, Serg-ik... пополняется
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jj1981ua
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Додано: Чет 05 вер, 2019 23:28
Так дело не в нашей экономике (тут мы уже несколько лет как зомби под капельницей), а в мировой. Будет там кризис - накроет и нас, тут точно без кратного девала не обойдется.
А если мировая экономика обойдется без кризиса - то и мы будем вяленько болтаться годами.
В этом то и вопрос.
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investorkiev
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Додано: Чет 05 вер, 2019 23:36
jj1981ua написав:
и про сороса - у вас видно стокгольмский синдром. страну расхерачили в правовом и экономическом смысле, а так да - ничего плохого.
Страну расхерачили путинские грады. Сорос делал Украине да и всему миру только хорошее. С чего вата его так ненавидит?
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Чет 05 вер, 2019 23:42
trololo написав:
Сорос делал Украине да и всему миру только хорошее.
Раз Сорос разбогател - значит кто-то обеднел. Т.е. ничего хорошего он не делал по определению )))
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Alex6
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Додано: Чет 05 вер, 2019 23:46
investorkiev написав:
Центробанки не стесняясь будут валить в отрицательные величины, и как это все отразится на мировой экономике не знает никто, все переворачивается с ног на голову.
И сколько продлится такая ситуация - хз.
Кризис 2008го случился потому что его никто не ждал и никто небыл готов. Сейчас же все наоборот, все чего-то ждут и у всех есть антикризисный план. В таких условиях у него просто нет шансов начаться. Ну или он пойдет совсем по другому сценарию, например гиппер по доллару, и тогда недвига наоборот номинально вырастет моментом в разы.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 23:47
Alex6 написав: trololo написав:
Сорос делал Украине да и всему миру только хорошее.
Раз Сорос разбогател - значит кто-то обеднел. Т.е. ничего хорошего он не делал по определению )))
Спорное утверждение. Если растет капитализация глобальная активов, то идет перераспределение новых денег, и никто не проигрывает. И пока конца этому процессу в мире не видно - проигравших нет.
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Zebra
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Додано: Чет 05 вер, 2019 23:48
trololo написав: jj1981ua написав:
и про сороса - у вас видно стокгольмский синдром. страну расхерачили в правовом и экономическом смысле, а так да - ничего плохого.
Страну расхерачили путинские грады. Сорос делал Украине да и всему миру только хорошее. С чего вата его так ненавидит?
как по мне - и путин и сорос - для нас и то и то - зло.
ну про сороса и хорошее - это вы загнули. серожа лещ? или мустафа внаем? или альбинос? признавайся как звать!
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78, Serg-ik... пополняется
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Додано: Чет 05 вер, 2019 23:48
Alex6 написав: trololo написав:
Сорос делал Украине да и всему миру только хорошее.
Раз Сорос разбогател - значит кто-то обеднел. Т.е. ничего хорошего он не делал по определению )))
Ничем не лучше и не хуже других трейдеров. Но много заработанного отдал на хорошие дела.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 23:49
Zebra написав: Alex6 написав: trololo написав:
Сорос делал Украине да и всему миру только хорошее.
Раз Сорос разбогател - значит кто-то обеднел. Т.е. ничего хорошего он не делал по определению )))
Спорное утверждение. Если растет капитализация глобальная активов, то идет перераспределение новых денег, и никто не проигрывает. И пока конца этому процессу в мире не видно - проигравших нет.
нет, не верный подход, надо мерять относительно
если ваш капитал растет быстрее глобальной капитализации - значит вы в плюсе, если медленнее или совсем не растет - значит вас просто грабят средь бела дня и без оружия
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