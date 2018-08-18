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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 05 вер, 2019 23:50
jj1981ua написав: trololo написав: jj1981ua написав:
и про сороса - у вас видно стокгольмский синдром. страну расхерачили в правовом и экономическом смысле, а так да - ничего плохого.
Страну расхерачили путинские грады. Сорос делал Украине да и всему миру только хорошее. С чего вата его так ненавидит?
как по мне - и путин и сорос - для нас и то и то - зло.
ну про сороса и хорошее - это вы загнули. серожа лещ? или мустафа внаем? или альбинос? признавайся как звать!
Путин ворует территории, вводит войска, убивает украинцев попутно сбивая боинги. Что плохого Украине сделал Сорос? Кроме его поддержки науки и образования в тяжёлые 90е ничего не знаю
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Чет 05 вер, 2019 23:51
trololo написав: Alex6 написав: trololo написав:
Сорос делал Украине да и всему миру только хорошее.
Раз Сорос разбогател - значит кто-то обеднел. Т.е. ничего хорошего он не делал по определению )))
Ничем не лучше и не хуже других трейдеров. Но много заработанного отдал на хорошие дела.
там если хорошенько покопаться в их хороших делах - то такое вылезет...
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Додано: Чет 05 вер, 2019 23:54
Alex6 написав:
там если хорошенько покопаться в их хороших делах - то такое вылезет...
Кремлевские помойки создали из него демона. Наверное потому, что он не приемлет в современном мире всякие авторитарные методы и проехавших Царьков, готовых утопить все в крови, чтобы усидеть в кресле.
реального негатива, кроме игры против фунта в свое время (это не негатив), никто объяснить не может.
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 00:03
trololo написав: Alex6 написав:
там если хорошенько покопаться в их хороших делах - то такое вылезет...
Кремлевские помойки создали из него демона. Наверное потому, что он не приемлет в современном мире всякие авторитарные методы и проехавших Царьков, готовых утопить все в крови, чтобы усидеть в кресле.
реального негатива, кроме игры против фунта в свое время (это не негатив), никто объяснить не может.
перестаньте нести чушь - общеизвестно о создании центров влияния в виде "институтов демократии" типа фонда сороса, которые лезут и в политику и в экономику всех стран, где они есть. увы, у нас, в отличии от американцев, нет закона о иностранных агентах.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 00:04
trololo написав: Alex6 написав:
там если хорошенько покопаться в их хороших делах - то такое вылезет...
Кремлевские помойки создали из него демона. Наверное потому, что он не приемлет в современном мире всякие авторитарные методы и проехавших Царьков, готовых утопить все в крови, чтобы усидеть в кресле.
реального негатива, кроме игры против фунта в свое время (это не негатив), никто объяснить не может.
негатив - понятие относительное, что для одного негатив - другому сплошная радость.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 00:10
jj1981ua написав: trololo написав: Alex6 написав:
там если хорошенько покопаться в их хороших делах - то такое вылезет...
Кремлевские помойки создали из него демона. Наверное потому, что он не приемлет в современном мире всякие авторитарные методы и проехавших Царьков, готовых утопить все в крови, чтобы усидеть в кресле.
реального негатива, кроме игры против фунта в свое время (это не негатив), никто объяснить не может.
перестаньте нести чушь - общеизвестно о создании центров влияния в виде "институтов демократии" типа фонда сороса, которые лезут и в политику и в экономику всех стран, где они есть. увы, у нас, в отличии от американцев, нет закона о иностранных агентах.
Убогие испуганные ватники боятся, что люди узнают, что такое демократия и сменяемость власти?
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 00:11
Alex6 написав: trololo написав: Alex6 написав:
там если хорошенько покопаться в их хороших делах - то такое вылезет...
Кремлевские помойки создали из него демона. Наверное потому, что он не приемлет в современном мире всякие авторитарные методы и проехавших Царьков, готовых утопить все в крови, чтобы усидеть в кресле.
реального негатива, кроме игры против фунта в свое время (это не негатив), никто объяснить не может.
негатив - понятие относительное, что для одного негатив - другому сплошная радость.
Можете считать, что я тоже ответил какой то бессмысленной, но милозвучной фразой
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 00:13
trololo написав:
Убогие испуганные ватники боятся, что люди узнают, что такое демократия и сменяемость власти?
простите, но это уже клиника. вы верите в демократию? тогда вам нужно лечиться. сменяемость власти... ну там читайте что ли или еще как просвещайтесь.
и кто такие ватники - можно определение?)
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 00:17
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на самом деле что демократия, что авторитаризм - всего лишь разные способы обворовывания своего народа, поэтому каждый центр управления всего лишь пытается расширить сферу своего влияния.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 00:27
Alex6 написав:
на самом деле что демократия, что авторитаризм - всего лишь разные способы обворовывания своего народа, поэтому каждый центр управления всего лишь пытается расширить сферу своего влияния.
да нет никакой демократии кроме низового уровня (типа в селе где все друг друга знают). у нас псевдодемократия - это ширма типа люди что-то решают. но им изначально дают варианты и не подходящих для верхов там нет. а наивные лохи думают, что они что-то решают. я уже не говорю, что демократия даже в теории не логична - даже у самого тупого и бесполезного члена общества такой же 1 голос как и у всепонимающего гения.
+ почитайте о парадоксе Кондорсе. демократия... я фигею
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78, Serg-ik... пополняется
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