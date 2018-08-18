Додано: П'ят 06 вер, 2019 00:38

Для начала по теме:

Будет дорожать, но выгоды из этого извлечь получится разве только в случае перебираться забугор, гэп сократится. Основная масса для покупки недвиги или аренды всё равно +/- одинаковое количество времени должна будет пахать.



Дальше "особое мнение" или третий полюс по грантоедам/соросятам:



Вот например согласен, что грантоеды и либерасты оккупировали кабмин сейчас.



Но вот меня вообще не беспокоит, если они от Сороса, т.к. в действительности деда очень демонизировали, а из многих возможных агентов влияния на нас - этот один из самых ничего. Опять же спасибо за его гранты на науку и образование в 90х, благодаря которым многие образованные люди избежали участи "на базар".



Но тогдашние грантоеды и теперешние это 2 чуть ли не диаметральные разницы, вот это вызывает опасения.



Современные граетоеды заточены на демонстрацию видимости результата, способны годами плодить отчетики и стратегии с КПД стремящимся к 0, пожирая донорские деньги, проводящие ивенты в основном для фуршетирования с себе подобными. Очень навидался этой братии за последним 7 лет и вызывают они в основном омерзение.

В то время как реально "делающим" очень сложно конкурировать с профессиональными грантоедами им просто отказывают по причине отсутствия истории освоения грантов, неумения правильно пройти бюрократические процедуры во время подачи заявок.



Я узнал об офисе БРДО осенью прошлого года(когда о теперешних раскладах никто даже не фантазировал, так что в политической ангажированности можно не подозревать), так получилось, что пристально изучил чем они занимаются, отдельных членов команды. Побывал на нескольких мероприятиях. Резюме - грантоеды с*аные, для картинки. Фу блин, как вспомню.



Очень надеюсь, что ошибаюсь и их КПД и вся эта атмосфера были такими низким от реального противодействия предыдущей власти.

Ut sementem feceris, ita et metes

RES(Дело) PUBLICA(Общее)