Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Alex6 написав:там если хорошенько покопаться в их хороших делах - то такое вылезет...
Кремлевские помойки создали из него демона. Наверное потому, что он не приемлет в современном мире всякие авторитарные методы и проехавших Царьков, готовых утопить все в крови, чтобы усидеть в кресле. реального негатива, кроме игры против фунта в свое время (это не негатив), никто объяснить не может.
негатив - понятие относительное, что для одного негатив - другому сплошная радость.
Можете считать, что я тоже ответил какой то бессмысленной, но милозвучной фразой
Для начала по теме: Будет дорожать, но выгоды из этого извлечь получится разве только в случае перебираться забугор, гэп сократится. Основная масса для покупки недвиги или аренды всё равно +/- одинаковое количество времени должна будет пахать.
Дальше "особое мнение" или третий полюс по грантоедам/соросятам:
Вот например согласен, что грантоеды и либерасты оккупировали кабмин сейчас.
Но вот меня вообще не беспокоит, если они от Сороса, т.к. в действительности деда очень демонизировали, а из многих возможных агентов влияния на нас - этот один из самых ничего. Опять же спасибо за его гранты на науку и образование в 90х, благодаря которым многие образованные люди избежали участи "на базар".
Но тогдашние грантоеды и теперешние это 2 чуть ли не диаметральные разницы, вот это вызывает опасения.
Современные граетоеды заточены на демонстрацию видимости результата, способны годами плодить отчетики и стратегии с КПД стремящимся к 0, пожирая донорские деньги, проводящие ивенты в основном для фуршетирования с себе подобными. Очень навидался этой братии за последним 7 лет и вызывают они в основном омерзение. В то время как реально "делающим" очень сложно конкурировать с профессиональными грантоедами им просто отказывают по причине отсутствия истории освоения грантов, неумения правильно пройти бюрократические процедуры во время подачи заявок.
Я узнал об офисе БРДО осенью прошлого года(когда о теперешних раскладах никто даже не фантазировал, так что в политической ангажированности можно не подозревать), так получилось, что пристально изучил чем они занимаются, отдельных членов команды. Побывал на нескольких мероприятиях. Резюме - грантоеды с*аные, для картинки. Фу блин, как вспомню.
Очень надеюсь, что ошибаюсь и их КПД и вся эта атмосфера были такими низким от реального противодействия предыдущей власти.
Ut sementem feceris, ita et metes RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Corpocrator я не верю в свободный рынок и потому все их действия ведут к разрушению - промышленность добивают. да, сорос давал стипендии и гранты, а для чего? мозги выкачивали просто (а безвиз для чего дали - чтоб мы легко путешествовали? да у нас страна нищебродов, какие путешествия? - выкачали рабочие руки). + репу набил на этом. и ... будет дорожать? а покупать кто будет? уже не берут
investorkiev написав:лет 10 назад строили в основном двушки-трешки, по 100-120 и даже по 140 метров (т.н. ющенковки). Народ их брал для себя, и соответственно делал дорогие ремонты, дорогая мебель и т.д. Может и вышедшая из моды, но жить можно. За 10 лет у многих обстоятельства поменялись - кто-то уехал, кто-то развелся/женился/умер и теперь эти трешки стоят без дела - продавать их не хотят по нашей национальной традиции (це ж нерухомисть!),
Сами ответили на свой вопрос. если сейчас не продают за 160 000, почему через год-два продадут в 2 раза дешевле? Прозреют? если это не единственное жилье, принципиально не продадут
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
investorkiev написав:лет 10 назад строили в основном двушки-трешки, по 100-120 и даже по 140 метров (т.н. ющенковки). Народ их брал для себя, и соответственно делал дорогие ремонты, дорогая мебель и т.д. Может и вышедшая из моды, но жить можно. За 10 лет у многих обстоятельства поменялись - кто-то уехал, кто-то развелся/женился/умер и теперь эти трешки стоят без дела - продавать их не хотят по нашей национальной традиции (це ж нерухомисть!),
Сами ответили на свой вопрос. если сейчас не продают за 160 000, почему через год-два продадут в 2 раза дешевле? Прозреют? если это не единственное жилье, принципиально не продадут
Да пофиг на них, откупать планируется новое, в ОП вменяемого застройщика.
investorkiev написав:лет 10 назад строили в основном двушки-трешки, по 100-120 и даже по 140 метров (т.н. ющенковки). Народ их брал для себя, и соответственно делал дорогие ремонты, дорогая мебель и т.д. Может и вышедшая из моды, но жить можно. За 10 лет у многих обстоятельства поменялись - кто-то уехал, кто-то развелся/женился/умер и теперь эти трешки стоят без дела - продавать их не хотят по нашей национальной традиции (це ж нерухомисть!),
Сами ответили на свой вопрос. если сейчас не продают за 160 000, почему через год-два продадут в 2 раза дешевле? Прозреют? если это не единственное жилье, принципиально не продадут
Если курс будет 60 за доллар, а зп опять 250 баксов в месяц, то и за 60К продадут.