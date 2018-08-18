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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 16271628162916301631>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 223
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
70
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
27
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 00:11

  Alex6 написав:
  trololo написав:
  Alex6 написав:там если хорошенько покопаться в их хороших делах - то такое вылезет... :mrgreen:


Кремлевские помойки создали из него демона. Наверное потому, что он не приемлет в современном мире всякие авторитарные методы и проехавших Царьков, готовых утопить все в крови, чтобы усидеть в кресле.
реального негатива, кроме игры против фунта в свое время (это не негатив), никто объяснить не может.


негатив - понятие относительное, что для одного негатив - другому сплошная радость.


Можете считать, что я тоже ответил какой то бессмысленной, но милозвучной фразой
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 00:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Для начала по теме:
Будет дорожать, но выгоды из этого извлечь получится разве только в случае перебираться забугор, гэп сократится. Основная масса для покупки недвиги или аренды всё равно +/- одинаковое количество времени должна будет пахать.

Дальше "особое мнение" или третий полюс по грантоедам/соросятам:

Вот например согласен, что грантоеды и либерасты оккупировали кабмин сейчас.

Но вот меня вообще не беспокоит, если они от Сороса, т.к. в действительности деда очень демонизировали, а из многих возможных агентов влияния на нас - этот один из самых ничего. Опять же спасибо за его гранты на науку и образование в 90х, благодаря которым многие образованные люди избежали участи "на базар".

Но тогдашние грантоеды и теперешние это 2 чуть ли не диаметральные разницы, вот это вызывает опасения.

Современные граетоеды заточены на демонстрацию видимости результата, способны годами плодить отчетики и стратегии с КПД стремящимся к 0, пожирая донорские деньги, проводящие ивенты в основном для фуршетирования с себе подобными. Очень навидался этой братии за последним 7 лет и вызывают они в основном омерзение.
В то время как реально "делающим" очень сложно конкурировать с профессиональными грантоедами им просто отказывают по причине отсутствия истории освоения грантов, неумения правильно пройти бюрократические процедуры во время подачи заявок.

Я узнал об офисе БРДО осенью прошлого года(когда о теперешних раскладах никто даже не фантазировал, так что в политической ангажированности можно не подозревать), так получилось, что пристально изучил чем они занимаются, отдельных членов команды. Побывал на нескольких мероприятиях. Резюме - грантоеды с*аные, для картинки. Фу блин, как вспомню.

Очень надеюсь, что ошибаюсь и их КПД и вся эта атмосфера были такими низким от реального противодействия предыдущей власти.
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Corpocrator
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 00:45

Corpocrator
я не верю в свободный рынок и потому все их действия ведут к разрушению - промышленность добивают. да, сорос давал стипендии и гранты, а для чего? мозги выкачивали просто (а безвиз для чего дали - чтоб мы легко путешествовали? да у нас страна нищебродов, какие путешествия? - выкачали рабочие руки). + репу набил на этом.
и ... будет дорожать? а покупать кто будет? уже не берут
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78, Serg-ik... пополняется
jj1981ua
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 01:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ветку заполонили борцы с мировой закулисой. Всем пора передохнуть.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 03:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:лет 10 назад строили в основном двушки-трешки, по 100-120 и даже по 140 метров (т.н. ющенковки). Народ их брал для себя, и соответственно делал дорогие ремонты, дорогая мебель и т.д. Может и вышедшая из моды, но жить можно. За 10 лет у многих обстоятельства поменялись - кто-то уехал, кто-то развелся/женился/умер и теперь эти трешки стоят без дела - продавать их не хотят по нашей национальной традиции (це ж нерухомисть!),

Сами ответили на свой вопрос. если сейчас не продают за 160 000, почему через год-два продадут в 2 раза дешевле? Прозреют? если это не единственное жилье, принципиально не продадут
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рист растет, зайдите на бомбер.

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 07:03

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:лет 10 назад строили в основном двушки-трешки, по 100-120 и даже по 140 метров (т.н. ющенковки). Народ их брал для себя, и соответственно делал дорогие ремонты, дорогая мебель и т.д. Может и вышедшая из моды, но жить можно. За 10 лет у многих обстоятельства поменялись - кто-то уехал, кто-то развелся/женился/умер и теперь эти трешки стоят без дела - продавать их не хотят по нашей национальной традиции (це ж нерухомисть!),

Сами ответили на свой вопрос. если сейчас не продают за 160 000, почему через год-два продадут в 2 раза дешевле? Прозреют? если это не единственное жилье, принципиально не продадут


Да пофиг на них, откупать планируется новое, в ОП вменяемого застройщика.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 07:06

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:лет 10 назад строили в основном двушки-трешки, по 100-120 и даже по 140 метров (т.н. ющенковки). Народ их брал для себя, и соответственно делал дорогие ремонты, дорогая мебель и т.д. Может и вышедшая из моды, но жить можно. За 10 лет у многих обстоятельства поменялись - кто-то уехал, кто-то развелся/женился/умер и теперь эти трешки стоят без дела - продавать их не хотят по нашей национальной традиции (це ж нерухомисть!),

Сами ответили на свой вопрос. если сейчас не продают за 160 000, почему через год-два продадут в 2 раза дешевле? Прозреют? если это не единственное жилье, принципиально не продадут

Если курс будет 60 за доллар, а зп опять 250 баксов в месяц, то и за 60К продадут.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 07:07

  Оранжевый-хит сезона написав:Рист растет, зайдите на бомбер.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Подождите, так я что, продал на растущем рынке? И теперь смогу купить такое или дороже или вообще не смогу?
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 07:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Друзья! Сегодня проходит очередной образовательный форум риелторов!
Очень интересная программа, 12 спикеров.

https://ofr.com.ua/

Кто будет на мероприятии?
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