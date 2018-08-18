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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1628162916301631>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 223
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
70
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
27
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 07:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

jj1981ua написав:Corpocrator
я не верю в свободный рынок и потому все их действия ведут к разрушению - промышленность добивают. да, сорос давал стипендии и гранты, а для чего? мозги выкачивали просто (а безвиз для чего дали - чтоб мы легко путешествовали? да у нас страна нищебродов, какие путешествия? - выкачали рабочие руки). + репу набил на этом.
и ... будет дорожать? а покупать кто будет? уже не берут
Думаю треба було позабирати паспорта і за трудодні на запорізький графітовий. Почати з Вас і Ваших дітей.


Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 07:37

  investorkiev написав:Друзья! Сегодня проходит очередной образовательный форум риелторов!
Очень интересная программа, 12 спикеров.

https://ofr.com.ua/

Кто будет на мероприятии?

Займите мне место плз где-то рядом со столиком с едой?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 07:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Рист растет, зайдите на бомбер.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Подождите, так я что, продал на растущем рынке? И теперь смогу купить такое или дороже или вообще не смогу?
100%

Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 07:42

  Alex6 написав:
  Zebra написав:
  Alex6 написав:
Раз Сорос разбогател - значит кто-то обеднел. Т.е. ничего хорошего он не делал по определению )))

Спорное утверждение. Если растет капитализация глобальная активов, то идет перераспределение новых денег, и никто не проигрывает. И пока конца этому процессу в мире не видно - проигравших нет.


нет, не верный подход, надо мерять относительно

если ваш капитал растет быстрее глобальной капитализации - значит вы в плюсе, если медленнее или совсем не растет - значит вас просто грабят средь бела дня и без оружия

Это бредовый подход. Тоже самое, что считать недополученную прибыль - убытком.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 07:44

Зображення

Вот такое берегоукрепление на Маланюка 101 ( Русановская гавань )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 07:45

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Друзья! Сегодня проходит очередной образовательный форум риелторов!
Очень интересная программа, 12 спикеров.

https://ofr.com.ua/

Кто будет на мероприятии?

Займите мне место плз где-то рядом со столиком с едой?


Вы шутите, а я вот решала пойти.

Уже 4 года занимаюсь недвижимостью, хочу немного пообщаться с посредниками на этом рынке.

Смех смехом, а 80% арендаторов приходит с риелтором, даже если ты даешь прямое обьявление.
При продаже процент риелторных сделок меньше, но на просмотры явно больше 50% приходят с посредником.

Ну и форум стал уже не таким информативным, как 2-3 года назад.

Короче, развиваюсь, учусь.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 07:47

  Первый написав:
airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Рист растет, зайдите на бомбер.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Подождите, так я что, продал на растущем рынке? И теперь смогу купить такое или дороже или вообще не смогу?
100%

Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)

Что же я наделал?! :cry:
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 07:49

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Друзья! Сегодня проходит очередной образовательный форум риелторов!
Очень интересная программа, 12 спикеров.

https://ofr.com.ua/

Кто будет на мероприятии?

Займите мне место плз где-то рядом со столиком с едой?


Вы шутите, а я вот решала пойти.

Уже 4 года занимаюсь недвижимостью, хочу немного пообщаться с посредниками на этом рынке.

Смех смехом, а 80% арендаторов приходит с риелтором, даже если ты даешь прямое обьявление.
При продаже процент риелторных сделок меньше, но на просмотры явно больше 50% приходят с посредником.

Ну и форум стал уже не таким информативным, как 2-3 года назад.

Короче, развиваюсь, учусь.

Вы будете в платье и на каблуках или, как обычно, в костюме с галстуком?
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 06 вер, 2019 07:49, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 07:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:лет 10 назад строили в основном двушки-трешки, по 100-120 и даже по 140 метров (т.н. ющенковки). Народ их брал для себя, и соответственно делал дорогие ремонты, дорогая мебель и т.д. Может и вышедшая из моды, но жить можно. За 10 лет у многих обстоятельства поменялись - кто-то уехал, кто-то развелся/женился/умер и теперь эти трешки стоят без дела - продавать их не хотят по нашей национальной традиции (це ж нерухомисть!),

Сами ответили на свой вопрос. если сейчас не продают за 160 000, почему через год-два продадут в 2 раза дешевле? Прозреют? если это не единственное жилье, принципиально не продадут

Если курс будет 60 за доллар, а зп опять 250 баксов в месяц, то и за 60К продадут.
Почему не принимаете моё пари на год?

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 07:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ням-ням: https://youtu.be/nl2V-0_tvuU
airmax78
 
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