Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
jj1981ua написав:Corpocrator я не верю в свободный рынок и потому все их действия ведут к разрушению - промышленность добивают. да, сорос давал стипендии и гранты, а для чего? мозги выкачивали просто (а безвиз для чего дали - чтоб мы легко путешествовали? да у нас страна нищебродов, какие путешествия? - выкачали рабочие руки). + репу набил на этом. и ... будет дорожать? а покупать кто будет? уже не берут
Думаю треба було позабирати паспорта і за трудодні на запорізький графітовий. Почати з Вас і Ваших дітей.
investorkiev написав:лет 10 назад строили в основном двушки-трешки, по 100-120 и даже по 140 метров (т.н. ющенковки). Народ их брал для себя, и соответственно делал дорогие ремонты, дорогая мебель и т.д. Может и вышедшая из моды, но жить можно. За 10 лет у многих обстоятельства поменялись - кто-то уехал, кто-то развелся/женился/умер и теперь эти трешки стоят без дела - продавать их не хотят по нашей национальной традиции (це ж нерухомисть!),
Сами ответили на свой вопрос. если сейчас не продают за 160 000, почему через год-два продадут в 2 раза дешевле? Прозреют? если это не единственное жилье, принципиально не продадут
Если курс будет 60 за доллар, а зп опять 250 баксов в месяц, то и за 60К продадут.