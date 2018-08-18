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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1628162916301631

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 223
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
70
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
27
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 07:50

  airmax78 написав:Вы будете в платье и на каблуках или, как обычно, в костюме с галстуком?


Они оба придут :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 07:59

  Zebra написав:
  Alex6 написав:
  Zebra написав:Спорное утверждение. Если растет капитализация глобальная активов, то идет перераспределение новых денег, и никто не проигрывает. И пока конца этому процессу в мире не видно - проигравших нет.


нет, не верный подход, надо мерять относительно

если ваш капитал растет быстрее глобальной капитализации - значит вы в плюсе, если медленнее или совсем не растет - значит вас просто грабят средь бела дня и без оружия

Это бредовый подход. Тоже самое, что считать недополученную прибыль - убытком.



Можно еще считать свой капитал минус мировая инфляция, если так больше нравится. Но просто номинал - он ни о чем.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:07

  airmax78 написав:Вы будете в платье и на каблуках или, как обычно, в костюме с галстуком?


Оденусь в джинсы и тениску. Сегодня же пятница
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