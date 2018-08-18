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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 вер, 2019 07:50
airmax78 написав:
Вы будете в платье и на каблуках или, как обычно, в костюме с галстуком?
Они оба придут
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 07:59
Zebra написав: Alex6 написав: Zebra написав:
Спорное утверждение. Если растет капитализация глобальная активов, то идет перераспределение новых денег, и никто не проигрывает. И пока конца этому процессу в мире не видно - проигравших нет.
нет, не верный подход, надо мерять относительно
если ваш капитал растет быстрее глобальной капитализации - значит вы в плюсе, если медленнее или совсем не растет - значит вас просто грабят средь бела дня и без оружия
Это бредовый подход. Тоже самое, что считать недополученную прибыль - убытком.
Можно еще считать свой капитал минус мировая инфляция, если так больше нравится. Но просто номинал - он ни о чем.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:07
airmax78 написав:
Вы будете в платье и на каблуках или, как обычно, в костюме с галстуком?
Оденусь в джинсы и тениску. Сегодня же пятница
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