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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 163016311632163316341635>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 223
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
70
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
27
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:52

посмотрел цены на недвигу в Москве, дома класса элит 2008 года - 15000-30000 долл за метр в центре. Такого класса как Метрополь, Чикага, Нью-Йорк - даже называть не хочу)
Не может быть такой геп между Москвой и Киевом, где у нас стоит 1500 - а в москве 30 000 долл.
Этот геп будет сокращаться.
Карем
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:52

  jj1981ua написав:Corpocrator
я не верю в свободный рынок и потому все их действия ведут к разрушению - промышленность добивают. да, сорос давал стипендии и гранты, а для чего? мозги выкачивали просто (а безвиз для чего дали - чтоб мы легко путешествовали? да у нас страна нищебродов, какие путешествия? - выкачали рабочие руки). + репу набил на этом.
и ... будет дорожать? а покупать кто будет? уже не берут


хорошо в КНДР, им то сорос процветать не мешает :mrgreen:
как же все-таки много за последние 20 лет росиянская медиа машина оскотинила с виду приличных людей. даже в нищем совке, мне кажется, по-умнее в целом люди были, хоть и значительно беднее. а сейчас 70% живут мифами, сказками, почерпнутыми исключительно из русскоязычных источников. их ВВХ бомбами осыпает - а им кайф,МАРОЖЕНО! сорос помогал учить их детей и развивать гражданские институты - значит он дъявол. доллар пустая бумажка - но за него давятся и душат друг друга.. ватное зазеркалье. свобода (либерал) и свободный рынок для них хуже воен и голодоморов. я удивляюсь.
Востаннє редагувалось trololo в П'ят 06 вер, 2019 09:03, всього редагувалось 2 разів.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

jj1981ua написав:спасибо на добром слове, но я с женой и детьми в этом месяце в Турцию, а в следующем в Мадрид.
и вы неверно интерпретируете мои слова - я не за рабство и ограничения по передвижению как в совке. просто пытаюсь смотреть со стороны государства.


Чомусь всі хто на словах думає про державу, вважає що краще про це думати за кордоном, і вважає що місити гомно в селі або працювати в цеху на графітовому повинні інші, а не вони чи їх діти. А працювати повинні, адже їм потрібно думати про державу з середземноморських курортів.... тьфу плять.


Людина повинна бути вільна і не обмежена у виборі що їй робити. Хоче за кордон - їде за кордон, хоче в кийов - їде в Кийов, хоче в село за трудодні - так за трудодні. Але ЦЕ ВИБІР ЛЮДИНИ, а не рабовласника який розказує що давайте не будемо давати паспорти та безвіз бо потікають, замість платити зп і створювати умови для роботи.





Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:56

  trololo написав:
  jj1981ua написав:Corpocrator
я не верю в свободный рынок и потому все их действия ведут к разрушению - промышленность добивают. да, сорос давал стипендии и гранты, а для чего? мозги выкачивали просто (а безвиз для чего дали - чтоб мы легко путешествовали? да у нас страна нищебродов, какие путешествия? - выкачали рабочие руки). + репу набил на этом.
и ... будет дорожать? а покупать кто будет? уже не берут


хорошо в КНДР, им то сорос процветать не мешает :mrgreen:

ну да, если нет сороса - то это сразу кндр. пугалки для одноклеточных
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78, Serg-ik... пополняется
jj1981ua
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Макс, начинаю конспект для вас.

Обратите внимание, бомбера в списке нет.

ОЛХ - крутые, молодцы. Нужно с ними работать по недвижимости особенно.

Зображення
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

jj1981ua написав:
  trololo написав:
  jj1981ua написав:Corpocrator
я не верю в свободный рынок и потому все их действия ведут к разрушению - промышленность добивают. да, сорос давал стипендии и гранты, а для чего? мозги выкачивали просто (а безвиз для чего дали - чтоб мы легко путешествовали? да у нас страна нищебродов, какие путешествия? - выкачали рабочие руки). + репу набил на этом.
и ... будет дорожать? а покупать кто будет? уже не берут


хорошо в КНДР, им то сорос процветать не мешает :mrgreen:

ну да, если нет сороса - то это сразу кндр. пугалки для одноклеточных
Не страшно в ес їхати? Там сорос. Може краще по золотому кільцю? Там безпечніше.

Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:59

  Первый написав:
jj1981ua написав:спасибо на добром слове, но я с женой и детьми в этом месяце в Турцию, а в следующем в Мадрид.
и вы неверно интерпретируете мои слова - я не за рабство и ограничения по передвижению как в совке. просто пытаюсь смотреть со стороны государства.


Чомусь всі хто на словах думає про державу, вважає що краще про це думати за кордоном, і вважає що місити гомно в селі або працювати в цеху на графітовому повинні інші, а не вони чи їх діти. А працювати повинні, адже їм потрібно думати про державу з середземноморських курортів.... тьфу плять.

Людина повинна бути вільна і не обмежена у виборі що їй робити. Хоче за кордон - їде за кордон, хоче в кийов - їде в Кийов, хоче в село за трудодні - так за трудодні. Але ЦЕ ВИБІР ЛЮДИНИ, а не рабовласника який розказує що давайте не будемо давати паспорти та безвіз бо потікають, замість платити зп і створювати умови для роботи.

Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)

хорошо перекрутили. как я уже писал выше, мой экономический вклад в страну выше работников графитовых или сел с выращиванием чего-то. ну а если кого-то не научили думать головой - да, прямая дорога на завод (фабрику, цех, в село на морковку и тд...).
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78, Serg-ik... пополняется
jj1981ua
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:00

  investorkiev написав:Макс, начинаю конспект для вас.

Обратите внимание, бомбера в списке нет.

ОЛХ - крутые, молодцы. Нужно с ними работать по недвижимости особенно.

Зображення

очень плохое качество фото
что есть кроме олх? не видно
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:02

  jj1981ua написав:
  trololo написав:хорошо в КНДР, им то сорос процветать не мешает :mrgreen:

ну да, если нет сороса - то это сразу кндр. пугалки для одноклеточных


если сорос и до украины добрался, то что уж говорить о других странах! говорят, британию так уничтожил, они беднее северокорейцев стали
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:08

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:лет 10 назад строили в основном двушки-трешки, по 100-120 и даже по 140 метров (т.н. ющенковки). Народ их брал для себя, и соответственно делал дорогие ремонты, дорогая мебель и т.д. Может и вышедшая из моды, но жить можно. За 10 лет у многих обстоятельства поменялись - кто-то уехал, кто-то развелся/женился/умер и теперь эти трешки стоят без дела - продавать их не хотят по нашей национальной традиции (це ж нерухомисть!),

Сами ответили на свой вопрос. если сейчас не продают за 160 000, почему через год-два продадут в 2 раза дешевле? Прозреют? если это не единственное жилье, принципиально не продадут

Ющенковки уже не в моде.
Их владельцы (люди уже не молодые) инерционны. Медленно воспринимают новую реальность.
Такая же фигня была с домами "Совмин".
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