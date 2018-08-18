Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
посмотрел цены на недвигу в Москве, дома класса элит 2008 года - 15000-30000 долл за метр в центре. Такого класса как Метрополь, Чикага, Нью-Йорк - даже называть не хочу) Не может быть такой геп между Москвой и Киевом, где у нас стоит 1500 - а в москве 30 000 долл. Этот геп будет сокращаться.
jj1981ua написав:Corpocrator я не верю в свободный рынок и потому все их действия ведут к разрушению - промышленность добивают. да, сорос давал стипендии и гранты, а для чего? мозги выкачивали просто (а безвиз для чего дали - чтоб мы легко путешествовали? да у нас страна нищебродов, какие путешествия? - выкачали рабочие руки). + репу набил на этом. и ... будет дорожать? а покупать кто будет? уже не берут
хорошо в КНДР, им то сорос процветать не мешает как же все-таки много за последние 20 лет росиянская медиа машина оскотинила с виду приличных людей. даже в нищем совке, мне кажется, по-умнее в целом люди были, хоть и значительно беднее. а сейчас 70% живут мифами, сказками, почерпнутыми исключительно из русскоязычных источников. их ВВХ бомбами осыпает - а им кайф,МАРОЖЕНО! сорос помогал учить их детей и развивать гражданские институты - значит он дъявол. доллар пустая бумажка - но за него давятся и душат друг друга.. ватное зазеркалье. свобода (либерал) и свободный рынок для них хуже воен и голодоморов. я удивляюсь.
Востаннє редагувалось trololo в П'ят 06 вер, 2019 09:03, всього редагувалось 2 разів.
jj1981ua написав:спасибо на добром слове, но я с женой и детьми в этом месяце в Турцию, а в следующем в Мадрид. и вы неверно интерпретируете мои слова - я не за рабство и ограничения по передвижению как в совке. просто пытаюсь смотреть со стороны государства.
Чомусь всі хто на словах думає про державу, вважає що краще про це думати за кордоном, і вважає що місити гомно в селі або працювати в цеху на графітовому повинні інші, а не вони чи їх діти. А працювати повинні, адже їм потрібно думати про державу з середземноморських курортів.... тьфу плять.
Людина повинна бути вільна і не обмежена у виборі що їй робити. Хоче за кордон - їде за кордон, хоче в кийов - їде в Кийов, хоче в село за трудодні - так за трудодні. Але ЦЕ ВИБІР ЛЮДИНИ, а не рабовласника який розказує що давайте не будемо давати паспорти та безвіз бо потікають, замість платити зп і створювати умови для роботи.
jj1981ua написав:Corpocrator я не верю в свободный рынок и потому все их действия ведут к разрушению - промышленность добивают. да, сорос давал стипендии и гранты, а для чего? мозги выкачивали просто (а безвиз для чего дали - чтоб мы легко путешествовали? да у нас страна нищебродов, какие путешествия? - выкачали рабочие руки). + репу набил на этом. и ... будет дорожать? а покупать кто будет? уже не берут
хорошо в КНДР, им то сорос процветать не мешает
ну да, если нет сороса - то это сразу кндр. пугалки для одноклеточных
jj1981ua написав:Corpocrator я не верю в свободный рынок и потому все их действия ведут к разрушению - промышленность добивают. да, сорос давал стипендии и гранты, а для чего? мозги выкачивали просто (а безвиз для чего дали - чтоб мы легко путешествовали? да у нас страна нищебродов, какие путешествия? - выкачали рабочие руки). + репу набил на этом. и ... будет дорожать? а покупать кто будет? уже не берут
хорошо в КНДР, им то сорос процветать не мешает
ну да, если нет сороса - то это сразу кндр. пугалки для одноклеточных
Не страшно в ес їхати? Там сорос. Може краще по золотому кільцю? Там безпечніше.
jj1981ua написав:спасибо на добром слове, но я с женой и детьми в этом месяце в Турцию, а в следующем в Мадрид. и вы неверно интерпретируете мои слова - я не за рабство и ограничения по передвижению как в совке. просто пытаюсь смотреть со стороны государства.
Чомусь всі хто на словах думає про державу, вважає що краще про це думати за кордоном, і вважає що місити гомно в селі або працювати в цеху на графітовому повинні інші, а не вони чи їх діти. А працювати повинні, адже їм потрібно думати про державу з середземноморських курортів.... тьфу плять.
Людина повинна бути вільна і не обмежена у виборі що їй робити. Хоче за кордон - їде за кордон, хоче в кийов - їде в Кийов, хоче в село за трудодні - так за трудодні. Але ЦЕ ВИБІР ЛЮДИНИ, а не рабовласника який розказує що давайте не будемо давати паспорти та безвіз бо потікають, замість платити зп і створювати умови для роботи.
Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)
хорошо перекрутили. как я уже писал выше, мой экономический вклад в страну выше работников графитовых или сел с выращиванием чего-то. ну а если кого-то не научили думать головой - да, прямая дорога на завод (фабрику, цех, в село на морковку и тд...).
investorkiev написав:лет 10 назад строили в основном двушки-трешки, по 100-120 и даже по 140 метров (т.н. ющенковки). Народ их брал для себя, и соответственно делал дорогие ремонты, дорогая мебель и т.д. Может и вышедшая из моды, но жить можно. За 10 лет у многих обстоятельства поменялись - кто-то уехал, кто-то развелся/женился/умер и теперь эти трешки стоят без дела - продавать их не хотят по нашей национальной традиции (це ж нерухомисть!),
Сами ответили на свой вопрос. если сейчас не продают за 160 000, почему через год-два продадут в 2 раза дешевле? Прозреют? если это не единственное жилье, принципиально не продадут
Ющенковки уже не в моде. Их владельцы (люди уже не молодые) инерционны. Медленно воспринимают новую реальность. Такая же фигня была с домами "Совмин".