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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1631163216331634>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 223
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
70
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
27
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:11

О боги, шо вы тут несете...Сорос...золотое кольцо...ппц :shock:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:12

  jj1981ua написав:мой экономический вклад в страну выше работников графитовых или сел с выращиванием чего-то. ну а если кого-то не научили думать головой - да, прямая дорога на завод (фабрику, цех, в село на морковку и тд...).


причем тут твой личный вклад? с помощью открытого и интернета, открытых границ и кое-какой демократии ты можешь зарабатывать вне страны проживания и ездить куда вздумается. это заслуга таких как сорос, как же ты этого не понимаешь? не твоя! твой папа и дед были не глупее тебя, но о таком и мечтать не могли. нет полуправды! или стремление к свободе, подражание золотому миллиарду или деградация.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

уже начала появляться аренда в файна таун - 800 долл за 30 метров
цены переплюнули печерск
Карем
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:15

  trololo написав:
  jj1981ua написав:
  trololo написав:хорошо в КНДР, им то сорос процветать не мешает :mrgreen:

ну да, если нет сороса - то это сразу кндр. пугалки для одноклеточных


если сорос и до украины добрался, то что уж говорить о других странах! говорят, британию так уничтожил, они беднее северокорейцев стали

ну они не гадят и не разваливают там, где живут. да им и не дадут. это у нас "хозяин донбаса" просто перебрался в киев, а президент-мужик наложил в штаны и сбежал в ростов. какая элита - так и живем.
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78, Serg-ik... пополняется
jj1981ua
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:17

  jj1981ua написав:ну они не гадят и не разваливают там, где живут. да им и не дадут. это у нас "хозяин донбаса" просто перебрался в киев, а президент-мужик наложил в штаны и сбежал в ростов. какая элита - так и живем.


какие конкретно заводы выкупил и развалил сорос или его фонд? это фишка русских братушек и наших любителей металлолома
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Завязывайте с соросом, даже мне уже тяжело читать, на кой он вам сдался

УЙМИТЕ ТРОЛОЛО, он совсем на почве сороса с катушек слетел
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:лет 10 назад строили в основном двушки-трешки, по 100-120 и даже по 140 метров (т.н. ющенковки). Народ их брал для себя, и соответственно делал дорогие ремонты, дорогая мебель и т.д. Может и вышедшая из моды, но жить можно. За 10 лет у многих обстоятельства поменялись - кто-то уехал, кто-то развелся/женился/умер и теперь эти трешки стоят без дела - продавать их не хотят по нашей национальной традиции (це ж нерухомисть!),

Сами ответили на свой вопрос. если сейчас не продают за 160 000, почему через год-два продадут в 2 раза дешевле? Прозреют? если это не единственное жилье, принципиально не продадут

Ющенковки уже не в моде.
Их владельцы (люди уже не молодые) инерционны. Медленно воспринимают новую реальность.
Такая же фигня была с домами "Совмин".
Них..се.

Пізнє у Вас запалювання:-)
Але добре що є.

По темі. Я вважаю що необхідно діяти до своїх переконань. Якщо вважає що буде криза, ж*** і др хрінь то навіщо сидіти в 120 метровому активі за 160 куе?

Житття одне. Продав і Я їду на мальдіви:-) через рік приїхав і купив її ж за половину суми:-)

Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:24

  Карем написав:
  investorkiev написав:Макс, начинаю конспект для вас.

Обратите внимание, бомбера в списке нет.

ОЛХ - крутые, молодцы. Нужно с ними работать по недвижимости особенно.


очень плохое качество фото
что есть кроме олх? не видно


Олх входит в мировую корпорацию, работает более чем в 15 странах, в том числе Украина, РФ, Индия, США, страны Африки.

На каждом втором смартфоне установлена программа Олх (это про Украину уже), 65% трафика - это с мобильного приложения.

По недвижимости Олх - #1 по узнаваемости, с отрывом огромным (в Киеве например это 58% рынка, а в Харькове - 76%).

Поэтому нужно работать с Олх. В среднем обьявление по аренде закрывается за 7 дней.

Кроме Олх еще есть:
-олх -69%
- дом.риа 21%
- лун.юа 8%
-авизо 4%
-домик -2%
-место.юа 1%
-адрес.юа 0%
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

investorkiev написав:Завязывайте с соросом, даже мне уже тяжело читать, на кой он вам сдался

УЙМИТЕ ТРОЛОЛО, он совсем на почве сороса с катушек слетел
Вата так зі всіх шпарин і лізе. Рузький мір з людини вивести важко. Але ми стараємося.

Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:27

  Карем написав:уже начала появляться аренда в файна таун - 800 долл за 30 метров
цены переплюнули печерск


как дополнение:
непонимающие в рынке недвиги твердят что доходность 5-6%.

Давайте вместе посчитаем:
затраты: 30м = 30000 долл + 15000 ремонт - это так по максимуму что б напичкать квартиру. Итого: 45к расходы. Доходы: 800*12=9.6к. Доходность: 21% в долларах!

учитесь зарабатывать на этом рынке
Карем
 
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