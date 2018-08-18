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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:11
О боги, шо вы тут несете...Сорос...золотое кольцо...ппц
Живите своим умом!
Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:12
причем тут твой личный вклад? с помощью открытого и интернета, открытых границ и кое-какой демократии ты можешь зарабатывать вне страны проживания и ездить куда вздумается. это заслуга таких как сорос, как же ты этого не понимаешь? не твоя! твой папа и дед были не глупее тебя, но о таком и мечтать не могли. нет полуправды! или стремление к свободе, подражание золотому миллиарду или деградация.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
уже начала появляться аренда в файна таун - 800 долл за 30 метров
цены переплюнули печерск
Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:15
ну они не гадят и не разваливают там, где живут. да им и не дадут. это у нас "хозяин донбаса" просто перебрался в киев, а президент-мужик наложил в штаны и сбежал в ростов. какая элита - так и живем.
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78, Serg-ik... пополняется
Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:17
какие конкретно заводы выкупил и развалил сорос или его фонд? это фишка русских братушек и наших любителей металлолома
главное оружие рашистов - ложь
Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Завязывайте с соросом, даже мне уже тяжело читать, на кой он вам сдался
УЙМИТЕ ТРОЛОЛО, он совсем на почве сороса с катушек слетел
Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Них..се.
Пізнє у Вас запалювання:-)
Але добре що є.
По темі. Я вважаю що необхідно діяти до своїх переконань. Якщо вважає що буде криза, ж*** і др хрінь то навіщо сидіти в 120 метровому активі за 160 куе?
Житття одне. Продав і Я їду на мальдіви:-) через рік приїхав і купив її ж за половину суми:-)
Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)
Всім процвітання!
Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:24
Олх входит в мировую корпорацию, работает более чем в 15 странах, в том числе Украина, РФ, Индия, США, страны Африки.
На каждом втором смартфоне установлена программа Олх (это про Украину уже), 65% трафика - это с мобильного приложения.
По недвижимости Олх - #1 по узнаваемости, с отрывом огромным (в Киеве например это 58% рынка, а в Харькове - 76%).
Поэтому нужно работать с Олх. В среднем обьявление по аренде закрывается за 7 дней.
Кроме Олх еще есть:
-олх -69%
- дом.риа 21%
- лун.юа 8%
-авизо 4%
-домик -2%
-место.юа 1%
-адрес.юа 0%
Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вата так зі всіх шпарин і лізе. Рузький мір з людини вивести важко. Але ми стараємося.
Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)
Всім процвітання!
Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:27
как дополнение:
непонимающие в рынке недвиги твердят что доходность 5-6%.
Давайте вместе посчитаем:
затраты: 30м = 30000 долл + 15000 ремонт - это так по максимуму что б напичкать квартиру. Итого: 45к расходы. Доходы: 800*12=9.6к. Доходность: 21% в долларах!
учитесь зарабатывать на этом рынке
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