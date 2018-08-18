Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:29
Первый написав: investorkiev написав:Завязывайте с соросом, даже мне уже тяжело читать, на кой он вам сдался УЙМИТЕ ТРОЛОЛО, он совсем на почве сороса с катушек слетел
Вата так зі всіх шпарин і лізе. Рузький мір з людини вивести важко. Але ми стараємося.
Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)
шо робити, коли від засилля тупої вати, яка може нас всіх тільки тянути в умовне денере, стає тошно?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:31
Гармонии и красоты вам в ленту. ЖК Элегант-2 от Геоса и его соинвесторов.
PS Кадорр теперь по-сравнению с этим уепищем смотрится как сказочный дворец.
Востаннє редагувалось
airmax78
в П'ят 06 вер, 2019 09:35, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:33
trololo написав: Первый написав: investorkiev написав:Завязывайте с соросом, даже мне уже тяжело читать, на кой он вам сдался УЙМИТЕ ТРОЛОЛО, он совсем на почве сороса с катушек слетел
Вата так зі всіх шпарин і лізе. Рузький мір з людини вивести важко. Але ми стараємося.
Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)
шо робити, коли від засилля тупої вати, яка може нас всіх тільки тянути в умовне денере, стає тошно?
Трололо, тупое ты вышивато, хватит уже офтопить, ты ж вообще ничего не понимаешь, кроме того, как бусы на ебее белым господам продавать за три копейки.
investorkiev
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:35
airmax78 написав:
Гармонии и красоты вам в ленту. ЖК Элегант-2 от Геоса и его соинвесторов.
PS Кадорр теперь по-сравнению с этим смотрится как сказочный дворец.
это могильная плита геоса.
Карем
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:36
Первый написав: UA написав:Ющенковки уже не в моде. Их владельцы (люди уже не молодые) инерционны. Медленно воспринимают новую реальность. Такая же фигня была с домами "Совмин".
Них..се.
Пізнє у Вас запалювання:-)
Але добре що є.
Настроения абсолютного большинства покупателей на РН это одно.
Мои личные взгляды могут быть совсем иными.
В конце концов, я в ОП застройщиков не работаю. Могу позволить личное мнение.
UA
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:36
airmax78 написав:
Гармонии и красоты вам в ленту. ЖК Элегант-2 от Геоса и его соинвесторов.
PS Кадорр теперь по-сравнению с этим уепищем смотрится как сказочный дворец.
глядя на этот дом мне становится стыдно за свой город
Карем
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:39
Карем написав: airmax78 написав:
Гармонии и красоты вам в ленту. ЖК Элегант-2 от Геоса и его соинвесторов.
PS Кадорр теперь по-сравнению с этим уепищем смотрится как сказочный дворец.
глядя на этот дом мне становится стыдно за свой город
К - кизирёкь
airmax78
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:43
Карем написав:
уже начала появляться аренда в файна таун - 800 долл за 30 метров
цены переплюнули печерск
та хай ее ещё снимут за такие деньги - ото будут 2 месяца на рекламу тратиться и в итоге за 600 отдадут - вот вам и 21% в валюте (чистыми!)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
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