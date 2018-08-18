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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1631163216331634

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 223
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
70
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
27
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:29

  Первый написав:
investorkiev написав:Завязывайте с соросом, даже мне уже тяжело читать, на кой он вам сдался

УЙМИТЕ ТРОЛОЛО, он совсем на почве сороса с катушек слетел
Вата так зі всіх шпарин і лізе. Рузький мір з людини вивести важко. Але ми стараємося.

Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)


шо робити, коли від засилля тупої вати, яка може нас всіх тільки тянути в умовне денере, стає тошно?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:31

Гармонии и красоты вам в ленту. ЖК Элегант-2 от Геоса и его соинвесторов.
PS Кадорр теперь по-сравнению с этим уепищем смотрится как сказочный дворец.

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Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 06 вер, 2019 09:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:33

  trololo написав:
  Первый написав:
investorkiev написав:Завязывайте с соросом, даже мне уже тяжело читать, на кой он вам сдался

УЙМИТЕ ТРОЛОЛО, он совсем на почве сороса с катушек слетел
Вата так зі всіх шпарин і лізе. Рузький мір з людини вивести важко. Але ми стараємося.

Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)


шо робити, коли від засилля тупої вати, яка може нас всіх тільки тянути в умовне денере, стає тошно?

Трололо, тупое ты вышивато, хватит уже офтопить, ты ж вообще ничего не понимаешь, кроме того, как бусы на ебее белым господам продавать за три копейки.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:35

  airmax78 написав:Гармонии и красоты вам в ленту. ЖК Элегант-2 от Геоса и его соинвесторов.
PS Кадорр теперь по-сравнению с этим смотрится как сказочный дворец.
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это могильная плита геоса.
Карем
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:36

  Первый написав:
UA написав:Ющенковки уже не в моде.
Их владельцы (люди уже не молодые) инерционны. Медленно воспринимают новую реальность.
Такая же фигня была с домами "Совмин".
Них..се.

Пізнє у Вас запалювання:-)
Але добре що є.


Настроения абсолютного большинства покупателей на РН это одно.
Мои личные взгляды могут быть совсем иными.
В конце концов, я в ОП застройщиков не работаю. Могу позволить личное мнение.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:36

  airmax78 написав:Гармонии и красоты вам в ленту. ЖК Элегант-2 от Геоса и его соинвесторов.
PS Кадорр теперь по-сравнению с этим уепищем смотрится как сказочный дворец.

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глядя на этот дом мне становится стыдно за свой город
Карем
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:39

  Карем написав:
  airmax78 написав:Гармонии и красоты вам в ленту. ЖК Элегант-2 от Геоса и его соинвесторов.
PS Кадорр теперь по-сравнению с этим уепищем смотрится как сказочный дворец.

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глядя на этот дом мне становится стыдно за свой город

К - кизирёкь
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:43

  Карем написав:уже начала появляться аренда в файна таун - 800 долл за 30 метров
цены переплюнули печерск
та хай ее ещё снимут за такие деньги - ото будут 2 месяца на рекламу тратиться и в итоге за 600 отдадут - вот вам и 21% в валюте (чистыми!) :) ;)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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