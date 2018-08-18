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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:01
UA написав: asti написав: Карем написав:
уже начала появляться аренда в файна таун - 800 долл за 30 метров
цены переплюнули печерск
та хай ее ещё снимут за такие деньги - ото будут 2 месяца на рекламу тратиться и в итоге за 600 отдадут - вот вам и 21% в валюте (чистыми!)
600?
500 - потолок. Реально 450.
30 метров, ибеня Нивок...
это мы так думаем.
рынок сьел цену 800 долл за 30 метров на окраине нивок
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Карем
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:01
trololo написав:flyman
мне кажется бомбер просто не нашел свою нишу. лун - лучший по новостроям, олх - по вторичке. а бомбер одной тощей попой на двух стульях. но парсер классный, мне после размещения на олх пришла смска
ОЛХ очень хорошо разрекламированное, дорогое, унылое говно.
Тот же ЛУН более функционален.
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UA
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:02
Карем написав:
уже начала появляться аренда в файна таун - 800 долл за 30 метров
с дураками как обстоят дела? появляются?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:04
Карем написав:
это мы так думаем.
рынок сьел цену 800 долл за 30 метров на окраине нивок
Сдали?
Кто Л
ох?
Пойду удваивать свой прайс на аренду.
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UA
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:05
Карем написав: asti написав: Карем написав:
уже начала появляться аренда в файна таун - 800 долл за 30 метров
цены переплюнули печерск
та хай ее ещё снимут за такие деньги - ото будут 2 месяца на рекламу тратиться и в итоге за 600 отдадут - вот вам и 21% в валюте (чистыми!)
ну и будет 16% чистыми в валюте. где вы еще такую доходность возьмете?
От таких цифр аренды у меня оргазм.
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investorkiev
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:05
UA написав: Карем написав:
это мы так думаем.
рынок сьел цену 800 долл за 30 метров на окраине нивок
Сдали?
Кто Л
ох?
Пойду удваивать свой прайс на аренду.
вы тоже сдаете в файна таун?
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Карем
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:06
fasser написав: flyman написав:
питання в тому, де тримати виручені $$$ ?
тут або в 20 овнобанках, або завезти в Польщу, там їх Фонд гарантує до 100Кєвро
в банковской ячейке
а якщо путя нападе?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:06
investorkiev написав:
От таких цифр аренды у меня оргазм.
а вы где и что сдаете если не секрет?
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Карем
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:18
Карем написав:
Давайте вместе посчитаем:
затраты: 30м = 30000 долл + 15000 ремонт
Считаете вы плохо
В Файна-тайн нет 1000 у.е за метр, там в трёшке со скидкой 2 мес назад было около 1250 за метр. Думаю, что даже на самом старте продаж , когда в апреле пропиарились " от 16500", а стали продавать от 18500, в однушках могла быть большая цена , чем 1 000 у.е.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:20
Serg-ik написав: Карем написав:
Давайте вместе посчитаем:
затраты: 30м = 30000 долл + 15000 ремонт
Считаете вы плохо
В Файна-тайн нет 1000 у.е за метр, там в трёшке со скидкой 2 мес назад было около 1250 за метр. Думаю, что даже на самом старте продаж , когда в апреле пропиарились " от 16500", а стали продавать от 18500, в однушках могла быть большая цена , чем 1 000 у.е.
на старте продаж цены были 1000 и до 1100
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Карем
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