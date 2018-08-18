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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 16301631163216331634>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 223
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
70
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
27
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:01

  UA написав:
  asti написав:
  Карем написав:уже начала появляться аренда в файна таун - 800 долл за 30 метров
цены переплюнули печерск
та хай ее ещё снимут за такие деньги - ото будут 2 месяца на рекламу тратиться и в итоге за 600 отдадут - вот вам и 21% в валюте (чистыми!) :) ;)

600?
500 - потолок. Реально 450.
30 метров, ибеня Нивок...

это мы так думаем.
рынок сьел цену 800 долл за 30 метров на окраине нивок
Карем
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:01

  trololo написав:flyman

мне кажется бомбер просто не нашел свою нишу. лун - лучший по новостроям, олх - по вторичке. а бомбер одной тощей попой на двух стульях. но парсер классный, мне после размещения на олх пришла смска :)

ОЛХ очень хорошо разрекламированное, дорогое, унылое говно.
Тот же ЛУН более функционален.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Карем написав:уже начала появляться аренда в файна таун - 800 долл за 30 метров

с дураками как обстоят дела? появляются?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:04

  Карем написав:это мы так думаем.
рынок сьел цену 800 долл за 30 метров на окраине нивок

Сдали? :shock: Кто Лох?
Пойду удваивать свой прайс на аренду.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:05

  Карем написав:
  asti написав:
  Карем написав:уже начала появляться аренда в файна таун - 800 долл за 30 метров
цены переплюнули печерск
та хай ее ещё снимут за такие деньги - ото будут 2 месяца на рекламу тратиться и в итоге за 600 отдадут - вот вам и 21% в валюте (чистыми!) :) ;)

ну и будет 16% чистыми в валюте. где вы еще такую доходность возьмете?


От таких цифр аренды у меня оргазм.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:05

  UA написав:
  Карем написав:это мы так думаем.
рынок сьел цену 800 долл за 30 метров на окраине нивок

Сдали? :shock: Кто Лох?
Пойду удваивать свой прайс на аренду.

вы тоже сдаете в файна таун?
Карем
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:06

  fasser написав:
  flyman написав:питання в тому, де тримати виручені $$$ ?
тут або в 20 овнобанках, або завезти в Польщу, там їх Фонд гарантує до 100Кєвро

в банковской ячейке

а якщо путя нападе?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:06

  investorkiev написав:
От таких цифр аренды у меня оргазм.

а вы где и что сдаете если не секрет?
Карем
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Карем написав:Давайте вместе посчитаем:
затраты: 30м = 30000 долл + 15000 ремонт

Считаете вы плохо
В Файна-тайн нет 1000 у.е за метр, там в трёшке со скидкой 2 мес назад было около 1250 за метр. Думаю, что даже на самом старте продаж , когда в апреле пропиарились " от 16500", а стали продавать от 18500, в однушках могла быть большая цена , чем 1 000 у.е.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:20

  Serg-ik написав:
  Карем написав:Давайте вместе посчитаем:
затраты: 30м = 30000 долл + 15000 ремонт

Считаете вы плохо
В Файна-тайн нет 1000 у.е за метр, там в трёшке со скидкой 2 мес назад было около 1250 за метр. Думаю, что даже на самом старте продаж , когда в апреле пропиарились " от 16500", а стали продавать от 18500, в однушках могла быть большая цена , чем 1 000 у.е.

на старте продаж цены были 1000 и до 1100
Карем
 
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