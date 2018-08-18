Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Ребята, сейчас не до шуток, серьезный вопрос коллективному форумному разуму.
Общаюсь с братом, прорабатываем такой вариант:
У него имеется своя трешка в доме 2007-2008 годов постройки, в которой живет семья, около 100кв.м.
Имеет ли смысл сейчас ее продать, пока это можно сделать, за актуальные деньги (минимум 160, максимум 180). Пожить в аренде 1-2 года (цена аналогичной аренды будет тысяч 30 грн/мес-35тыс.
И на волне приближающегося кризиса потом откупить что-то в два раза дешевле чем сейчас? Ну или центрее, или большей площади/ моднее МОПы/ближе к центру?
По сути классическая дилема теплотехника Юры с его Бпс?
Нужен совет. Все таки жилье семьи, серьезный вопрос.
Скажите брату, что нужно разделять инвестиционные и личные деньги железобетонной стеной. Разделять игры, спекуляции и качество жизни. Деньги должны приносить удовольствие, а не быть вещью в себе - деньги ради денег. Он живет в своей квартире. Это его жизнь. Срываться с места, несколько раз переезжать, мотаться по арендным квартирам, менять школу ребенку ради призрачного выигрыша пары десятков метров (лучшей локации) через 5-10 лет? Убить массу времени и сил на поиски, аренды, переезды ради +50 тыс в лучшем случае или -50 в худшем? Это из серии переехать жить в офис, чтобы экономить на коммуналке дома.
А что там с пирамидой продаж Аркады? Я так понимаю что Аваков поставив своего министра инфраструктуры не собирается отказываться от строительного бизнеса.
в Евріці з'явився інвестор із слуг народу, переуступка в одному із будинків які раніше відносилися до ЖК Градімір, ... народ скептично оцінив, типу дурні гроші, а не він щось знає ... імхо, може Аркада буде звертатися за кришою