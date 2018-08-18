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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1631163216331634>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 223
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
70
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
27
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Пожалуйста, верните Трибеку! Он на форуме по недвиге, в центре событий! От него сегодня ценная инфа фонтанировать должна была! Вы вредите ветке сегодняшним баном Трибеки.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:22

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Vlad442 написав:
  investorkiev написав:Ребята, сейчас не до шуток, серьезный вопрос коллективному форумному разуму.

Общаюсь с братом, прорабатываем такой вариант:

У него имеется своя трешка в доме 2007-2008 годов постройки, в которой живет семья, около 100кв.м.

Имеет ли смысл сейчас ее продать, пока это можно сделать, за актуальные деньги (минимум 160, максимум 180). Пожить в аренде 1-2 года (цена аналогичной аренды будет тысяч 30 грн/мес-35тыс.

И на волне приближающегося кризиса потом откупить что-то в два раза дешевле чем сейчас? Ну или центрее, или большей площади/ моднее МОПы/ближе к центру?

По сути классическая дилема теплотехника Юры с его Бпс?

Нужен совет. Все таки жилье семьи, серьезный вопрос.

Скажите брату, что нужно разделять инвестиционные и личные деньги железобетонной стеной. Разделять игры, спекуляции и качество жизни. Деньги должны приносить удовольствие, а не быть вещью в себе - деньги ради денег.
Он живет в своей квартире. Это его жизнь. Срываться с места, несколько раз переезжать, мотаться по арендным квартирам, менять школу ребенку ради призрачного выигрыша пары десятков метров (лучшей локации) через 5-10 лет? Убить массу времени и сил на поиски, аренды, переезды ради +50 тыс в лучшем случае или -50 в худшем?
Это из серии переехать жить в офис, чтобы экономить на коммуналке дома.

А что там с пирамидой продаж Аркады? Я так понимаю что Аваков поставив своего министра инфраструктуры не собирается отказываться от строительного бизнеса.

в Евріці з'явився інвестор із слуг народу, переуступка в одному із будинків які раніше відносилися до ЖК Градімір, ... народ скептично оцінив, типу дурні гроші, а не він щось знає :roll: ... імхо, може Аркада буде звертатися за кришою 8)
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:25

  airmax78 написав:Пожалуйста, верните Трибеку! Он на форуме по недвиге, в центре событий! От него сегодня ценная инфа фонтанировать должна была! Вы вредите ветке сегодняшним баном Трибеки.

он под каким ником?
Карем
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Карем написав:на старте продаж цены были 1000 и до 1100

Что ж Вы тогда 2,5 года строительства не включили в расчёт рентабельности?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ребята, 800 баксов за однуху в Файна Тауне - это за пределами добра и зла. Пусть идут нах.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:36

  airmax78 написав:Ребята, 800 баксов за однуху в Файна Тауне - это за пределами добра и зла. Пусть идут нах.


это не однуха, это смарт
Карем
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:41

Карем
смарт-это умный. А какой умный будет жить на 30 метрах без отдельной кухни за 800 баксов в 1.6 км от метро, где утром и вечером-пробка навсегда, а вокруг-плохо пахнущий люмпен-пролетариат?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

в свете этой новости https://korrespondent.net/business/comp ... dolzhnykov
поднимаю старый вопрос - насколько начнут буйствовать ТЕЦ,газ,водоканал ?
не заплатил и есть долги ? суд и .... жить под мостом ?
раньше можно годами можно было не платить .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:59

  Карем написав:
  airmax78 написав:Ребята, 800 баксов за однуху в Файна Тауне - это за пределами добра и зла. Пусть идут нах.


это не однуха, это смарт

Если судить исключительно по арендным ставкам - мы на пороге ПЦа.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:00

  airmax78 написав:Пожалуйста, верните Трибеку! Он на форуме по недвиге, в центре событий! От него сегодня ценная инфа фонтанировать должна была! Вы вредите ветке сегодняшним баном Трибеки.


пусть конспектирует рыловские чтения, потом доложит на форуме, удалось ли срастить интиму с очередным казнокрадом
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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