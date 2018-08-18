Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:41

Карем

смарт-это умный. А какой умный будет жить на 30 метрах без отдельной кухни за 800 баксов в 1.6 км от метро, где утром и вечером-пробка навсегда, а вокруг-плохо пахнущий люмпен-пролетариат?

Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?

https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s