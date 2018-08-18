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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1631163216331634

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 223
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
70
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
27
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:03

  airmax78 написав:
  Карем написав:
  airmax78 написав:Ребята, 800 баксов за однуху в Файна Тауне - это за пределами добра и зла. Пусть идут нах.


это не однуха, это смарт

Если судить исключительно по арендным ставкам - мы на пороге ПЦа.


вообще-то вывод должен быть совершенно противоположный! :lol:
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:04

  moldashavanin написав:в свете этой новости https://korrespondent.net/business/comp ... dolzhnykov
поднимаю старый вопрос - насколько начнут буйствовать ТЕЦ,газ,водоканал ?
не заплатил и есть долги ? суд и .... жить под мостом ?
раньше можно годами можно было не платить .

Кабмин может своим решением разрешить поставлять газ должникам.
Живите своим умом!
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