вообще-то вывод должен быть совершенно противоположный!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:03
вообще-то вывод должен быть совершенно противоположный!
главное оружие рашистов - ложь
Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:04
Кабмин может своим решением разрешить поставлять газ должникам.
Живите своим умом!
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