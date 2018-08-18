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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1632163316341635>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 224
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
71
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
27
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:44

  airmax78 написав:
  Карем написав:
  airmax78 написав:Ребята, 800 баксов за однуху в Файна Тауне - это за пределами добра и зла. Пусть идут нах.


это не однуха, это смарт

Если судить исключительно по арендным ставкам - мы на пороге ПЦа.

порог ПипЦа это когда гостинка на похе по 800 будет
plugatyrev
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

в начале 2021 года так и будет.
кстати, помню гостинку на минском сдавали за 70 долл в 98 году. И была потом продана в убитейшом состоянии после арендаторов за 7к долл в 2000 году.
сейчас такая гостинка сдается в течении полу часа за 250 долл.
Карем
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:08

Правильно я понимаю, что люди, пожив 10-15 лет, а то и меньше, съезжают из некогда престижных домов?
Осень настала, продавцы активизировались, вернувшись с курортов

https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9168787/
http://www.aviso.ua/kiev/view.php?adid=15599258
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/7968255/
https://profirealt.com.ua/flats/view/35635/
https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-k ... 37704.html
https://valion.ua/properties/617297/
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/goloseevs ... 49814.html
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/solomensk ... 18907.html
https://empireproperty.com.ua/propertys ... inskaya-1/
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/svyatoshi ... 43539.html
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9212416/
https://www.country.ua/buy/flat/3599505.html
https://www.country.ua/buy/flat/3268455.html
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/goloseevs ... 55473.html
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/svyatoshi ... 10145.html
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Карем написав:гостинку на минском сдавали за 70 долл в 98 году.
сейчас такая гостинка сдается в течении полу часа за 250 долл.

что тогда, что сейчас, это была 1/3 от неплохой зарплаты.
Тогда её продали за 100 аренд. Значит сейчас должна стоить менее 25000 у.е. Время летит-стены устают. Но за неё, наверняка, попросят больше. Значит ППЦ близко
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:24

  Serg-ik написав:Правильно я понимаю, что люди, пожив 10-15 лет, а то и меньше, съезжают из некогда престижных домов?
Осень настала, продавцы активизировались, вернувшись с курортов

https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9168787/
http://www.aviso.ua/kiev/view.php?adid=15599258
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/7968255/
https://profirealt.com.ua/flats/view/35635/
https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-k ... 37704.html
https://valion.ua/properties/617297/
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/goloseevs ... 49814.html
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/solomensk ... 18907.html
https://empireproperty.com.ua/propertys ... inskaya-1/
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/svyatoshi ... 43539.html
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9212416/
https://www.country.ua/buy/flat/3599505.html
https://www.country.ua/buy/flat/3268455.html
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/goloseevs ... 55473.html
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/svyatoshi ... 10145.html

Как вы выразились "некогда престижные дома" находятся в совсем не престижных местах. Ну как может святошинская площадь как минимум устоять в цене. Прошла сегментация, вышепреведённые дома подешевели из за локации. Если вам она подходит, то вперед, нех кормить шаромыг по неадекватным ценам
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ребята 800 ну ок, пусть ЕВРО, а не долларов - это аренда однушки ... в Барселоне. Туристической столице Европы. И местные стонут. Какие нах 800 баксов за смарт в Файна Тауне? На рынке все йопнулись или че?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:37

  Serg-ik написав:Правильно я понимаю, что люди, пожив 10-15 лет, а то и меньше, съезжают из некогда престижных домов?
Осень настала, продавцы активизировались, вернувшись с курортов

https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9168787/
http://www.aviso.ua/kiev/view.php?adid=15599258
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/7968255/
https://profirealt.com.ua/flats/view/35635/
https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-k ... 37704.html
https://valion.ua/properties/617297/
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/goloseevs ... 49814.html
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/solomensk ... 18907.html
https://empireproperty.com.ua/propertys ... inskaya-1/
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/svyatoshi ... 43539.html
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9212416/
https://www.country.ua/buy/flat/3599505.html
https://www.country.ua/buy/flat/3268455.html
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/goloseevs ... 55473.html
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/svyatoshi ... 10145.html

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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:38

  airmax78 написав:Ребята 800 ну ок, пусть ЕВРО, а не долларов - это аренда однушки ... в Барселоне. Туристической столице Европы. И местные стонут. Какие нах 800 баксов за смарт в Файна Тауне? На рынке все йопнулись или че?

Респект вбросил а вы повелись
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:48

  hume написав:
  airmax78 написав:Ребята 800 ну ок, пусть ЕВРО, а не долларов - это аренда однушки ... в Барселоне. Туристической столице Европы. И местные стонут. Какие нах 800 баксов за смарт в Файна Тауне? На рынке все йопнулись или че?

Респект вбросил а вы повелись

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trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:49

Дешевей, блин? ЖК в Ирпене в хорошей локации в ноябре прошлого года - 500 у.е./м с наполнением на уровне заливки монолита 6-го этажа. Вчера был старт продаж новой очереди там же. Уровень - ковыряют котлован. Цена за метр с наполнением - 580 у.е. с обычным видом (окна в окна) и 610 у.е. - с видом на парк.
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