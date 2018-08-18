порог ПипЦа это когда гостинка на похе по 800 будет
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:44
Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
в начале 2021 года так и будет.
кстати, помню гостинку на минском сдавали за 70 долл в 98 году. И была потом продана в убитейшом состоянии после арендаторов за 7к долл в 2000 году.
сейчас такая гостинка сдается в течении полу часа за 250 долл.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:08
Правильно я понимаю, что люди, пожив 10-15 лет, а то и меньше, съезжают из некогда престижных домов?
Осень настала, продавцы активизировались, вернувшись с курортов
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
что тогда, что сейчас, это была 1/3 от неплохой зарплаты.
Тогда её продали за 100 аренд. Значит сейчас должна стоить менее 25000 у.е. Время летит-стены устают. Но за неё, наверняка, попросят больше. Значит ППЦ близко
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:24
Как вы выразились "некогда престижные дома" находятся в совсем не престижных местах. Ну как может святошинская площадь как минимум устоять в цене. Прошла сегментация, вышепреведённые дома подешевели из за локации. Если вам она подходит, то вперед, нех кормить шаромыг по неадекватным ценам
Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ребята 800 ну ок, пусть ЕВРО, а не долларов - это аренда однушки ... в Барселоне. Туристической столице Европы. И местные стонут. Какие нах 800 баксов за смарт в Файна Тауне? На рынке все йопнулись или че?
Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:37
Чинуши продают, боятся, что заберут?
Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:38
Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:48
главное оружие рашистов - ложь
Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:49
Дешевей, блин? ЖК в Ирпене в хорошей локации в ноябре прошлого года - 500 у.е./м с наполнением на уровне заливки монолита 6-го этажа. Вчера был старт продаж новой очереди там же. Уровень - ковыряют котлован. Цена за метр с наполнением - 580 у.е. с обычным видом (окна в окна) и 610 у.е. - с видом на парк.
|