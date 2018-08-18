Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Ребята 800 ну ок, пусть ЕВРО, а не долларов - это аренда однушки ... в Барселоне. Туристической столице Европы. И местные стонут. Какие нах 800 баксов за смарт в Файна Тауне? На рынке все йопнулись или че?
Респект вбросил а вы повелись
Для того и Респект на форуме, чтобы Макс не дремал
Natt написав:Дешевей, блин? ЖК в Ирпене в хорошей локации в ноябре прошлого года - 500 у.е./м с наполнением на уровне заливки монолита 6-го этажа. Вчера был старт продаж новой очереди там же. Уровень - ковыряют котлован. Цена за метр с наполнением - 580 у.е. с обычным видом (окна в окна) и 610 у.е. - с видом на парк.
Надувается рынок потихонечку. Чую, обвал будет оглушительным
airmax78 написав:Ребята 800 ну ок, пусть ЕВРО, а не долларов - это аренда однушки ... в Барселоне. Туристической столице Европы. И местные стонут. Какие нах 800 баксов за смарт в Файна Тауне? На рынке все йопнулись или че?
airmax78 написав:Ребята 800 ну ок, пусть ЕВРО, а не долларов - это аренда однушки ... в Барселоне. Туристической столице Европы. И местные стонут. Какие нах 800 баксов за смарт в Файна Тауне? На рынке все йопнулись или че?
Респект вбросил а вы повелись
Про ЦП за 1куе он тоже "вбрасывал".
да мало ли в бразилии донов педро...тьфу...респектов на рынке
airmax78 написав:Ребята 800 ну ок, пусть ЕВРО, а не долларов - это аренда однушки ... в Барселоне. Туристической столице Европы. И местные стонут. Какие нах 800 баксов за смарт в Файна Тауне? На рынке все йопнулись или че?