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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1633163416351636>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 224
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
71
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
27
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:50

  hume написав:
  airmax78 написав:Ребята 800 ну ок, пусть ЕВРО, а не долларов - это аренда однушки ... в Барселоне. Туристической столице Европы. И местные стонут. Какие нах 800 баксов за смарт в Файна Тауне? На рынке все йопнулись или че?

Респект вбросил а вы повелись

Для того и Респект на форуме, чтобы Макс не дремал :wink:
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:53

  Natt написав:Дешевей, блин? ЖК в Ирпене в хорошей локации в ноябре прошлого года - 500 у.е./м с наполнением на уровне заливки монолита 6-го этажа. Вчера был старт продаж новой очереди там же. Уровень - ковыряют котлован. Цена за метр с наполнением - 580 у.е. с обычным видом (окна в окна) и 610 у.е. - с видом на парк.

Надувается рынок потихонечку.
Чую, обвал будет оглушительным
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:54

  hume написав:
  airmax78 написав:Ребята 800 ну ок, пусть ЕВРО, а не долларов - это аренда однушки ... в Барселоне. Туристической столице Европы. И местные стонут. Какие нах 800 баксов за смарт в Файна Тауне? На рынке все йопнулись или че?

Респект вбросил а вы повелись

Про ЦП за 1куе он тоже "вбрасывал".
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:01

  airmax78 написав:Про ЦП за 1куе он тоже "вбрасывал".

Минимум был 80 куе за 48 метров на 7 этаже. Но ваши объекты - трехи по 140 квадратов возможно и были
Востаннє редагувалось hume в П'ят 06 вер, 2019 13:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:01

  airmax78 написав:
  hume написав:
  airmax78 написав:Ребята 800 ну ок, пусть ЕВРО, а не долларов - это аренда однушки ... в Барселоне. Туристической столице Европы. И местные стонут. Какие нах 800 баксов за смарт в Файна Тауне? На рынке все йопнулись или че?

Респект вбросил а вы повелись

Про ЦП за 1куе он тоже "вбрасывал".

да мало ли в бразилии донов педро...тьфу...респектов на рынке :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:04

Прогулялся по Русановской гавани.

ЭБЛ уже строит 18-й этаж ( в плане в доме 17 этажей ) Хотя может это тех.этаж.


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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У п...ть. куда кататися мир.
Жестокая жесть.

По чому там Ейр знімає 120 квадратів на лукяновці? 14 кгрн?
Меценат..
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:15

  airmax78 написав:
  hume написав:
  airmax78 написав:Ребята 800 ну ок, пусть ЕВРО, а не долларов - это аренда однушки ... в Барселоне. Туристической столице Европы. И местные стонут. Какие нах 800 баксов за смарт в Файна Тауне? На рынке все йопнулись или че?

Респект вбросил а вы повелись

Про ЦП за 1куе он тоже "вбрасывал".

ну да, теперь 1к аренда стоит 1700
тоже взброс? :mrgreen:
https://www.olx.ua/obyavlenie/1700-zhk- ... 3;promoted
Карем
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

хотя уверен что на манхеттене тот что в нью йорке в подобном доме аренда будет стоить такой квартиры $25к в мес
Востаннє редагувалось Карем в П'ят 06 вер, 2019 13:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:24

ЭБЛ

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